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четверг, 26 августа 2021 07:34

Надвигается значительное похолодание: где пройдут грозы

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Надвигается значительное похолодание: где пройдут грозы
В столице сегодня ожидается ливень. Фото: pixabay.com

26 августа на западе и севере Украины значительно похолодает. В Винницкой, Черкасской и Одесской областях ожидаются дожди, на севере местами - ливни.

Преобладать будет облачная погода, сообщает "УНИАН". Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией в областных центрах.

В Киеве сегодня ожидается ливень и небольшая облачность. Температура воздуха днем составит +17°С.

Во Львове в четверг будет облачная погода с прояснениями. Днем воздух прогреется до +21°С.

В Луцке - сухо, но небольшая облачность, днем до +19°С.

В Ровно в четверг ожидается небольшой дождь и облачность, днем столбики термометров покажут +19°С.

В Тернополе и Хмельницком 26 августа тоже будет облачно с прояснениями, но сухо. Днем температура воздуха +19°С.

В Ивано-Франковске сегодня также облачно с прояснениями, днем термометры покажут +22°С.

В Черновцах в четверг - сухо с небольшой облачностью, дневная температура будет достигать +20°С.

В Виннице и Житомире сегодня пройдет ливень. Температура будет в пределах +17...18°С, небольшая облачность.

В Кропивницком - сухо, температура днем будет достигать +27°С, облачно с прояснениями.

В Черкассах сегодня пройдет ливень и будет небольшая облачность, днем потеплеет до +20°С.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха в пределах +16...28°С.

В Одессе 26 августа пройдет ливень, также ожидается небольшая облачность, а температура днем составит +26°С.

В Херсоне в четверг будет стоять жара до +30°С, небольшая облачность.

В Николаеве тоже будет небольшая облачность, днем до +28°С.

В Запорожье сегодня дневная температура составит +29°С, ожидается небольшая облачность.

В Сумах сегодня ожидается небольшой дождик, температура воздуха составит +15...26°С, небольшая облачность.

В Харькове - сухо, но небольшая облачность, температура днем до +30°С.

В Днепре температура днем повысится до +29°С, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет практически безоблачно, +16...26°С.

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В начале сентября погода в Украине будет летней. Жара продержится до 10 сентября. А уже с 11 сентября страну накроют дожди, ливни и похолодание. Порадует такой погодой украинцев и холодный, но сухой октябрь.

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Дата
26
августа

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