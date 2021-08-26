Надвигается значительное похолодание: где пройдут грозы

26 августа на западе и севере Украины значительно похолодает. В Винницкой, Черкасской и Одесской областях ожидаются дожди, на севере местами - ливни.
Преобладать будет облачная погода, сообщает "УНИАН". Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией в областных центрах.
В Киеве сегодня ожидается ливень и небольшая облачность. Температура воздуха днем составит +17°С.
Во Львове в четверг будет облачная погода с прояснениями. Днем воздух прогреется до +21°С.
В Луцке - сухо, но небольшая облачность, днем до +19°С.
В Ровно в четверг ожидается небольшой дождь и облачность, днем столбики термометров покажут +19°С.
В Тернополе и Хмельницком 26 августа тоже будет облачно с прояснениями, но сухо. Днем температура воздуха +19°С.
В Ивано-Франковске сегодня также облачно с прояснениями, днем термометры покажут +22°С.
В Черновцах в четверг - сухо с небольшой облачностью, дневная температура будет достигать +20°С.
В Виннице и Житомире сегодня пройдет ливень. Температура будет в пределах +17...18°С, небольшая облачность.
В Кропивницком - сухо, температура днем будет достигать +27°С, облачно с прояснениями.
В Черкассах сегодня пройдет ливень и будет небольшая облачность, днем потеплеет до +20°С.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха в пределах +16...28°С.
В Одессе 26 августа пройдет ливень, также ожидается небольшая облачность, а температура днем составит +26°С.
В Херсоне в четверг будет стоять жара до +30°С, небольшая облачность.
В Николаеве тоже будет небольшая облачность, днем до +28°С.
В Запорожье сегодня дневная температура составит +29°С, ожидается небольшая облачность.
В Сумах сегодня ожидается небольшой дождик, температура воздуха составит +15...26°С, небольшая облачность.
В Харькове - сухо, но небольшая облачность, температура днем до +30°С.
В Днепре температура днем повысится до +29°С, небольшая облачность.
В Симферополе в четверг будет практически безоблачно, +16...26°С.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украину охватят температурные контрасты и неустойчивая погода
В начале сентября погода в Украине будет летней. Жара продержится до 10 сентября. А уже с 11 сентября страну накроют дожди, ливни и похолодание. Порадует такой погодой украинцев и холодный, но сухой октябрь.
Комментарии