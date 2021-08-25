Украину охватят температурные контрасты и неустойчивая погода

26 августа синоптическая ситуация в Украине будет неустойчивой.

Дожди, возможно с грозами, пройдут в северных областях и в центральной части страны, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. Осадки затронут Одесскую, Черновицкую и Ивано-Франковскую области.

"Все области, которые не вошли в этот перечень - любуйтесь завтра солнышком. Будет сухая погода. Градусы завтра разбегутся. Сентябрь уже понемногу машет нам свежими утрами и ночами", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko Сентябрь понемногу машет нам свежими утрами

В четверг на востоке и юго-востоке будет жарко, +25...30°С. На юге и в центре +23...28°С, в Винницкой области +22...23°С, а на севере до +17...22°С. В западной части ожидаются +19...23°С.

В Киеве завтра будет сыро и свежо. Периодически дождливо, возможна гроза. Днем предполагается около +19°С. В ближайшие воскресенье-понедельник температура в столице прыгнет до +30...33°С, но ненадолго.

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В начале сентября погода в Украине будет летней. Жара продержится до 10 сентября. А уже с 11 сентября страну накроют дожди, ливни и похолодание. Порадует такой погодой украинцев и холодный, но сухой октябрь.