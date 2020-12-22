От коронавируса вылечили медсестру с 95% поражения легких

 
Ексклюзивы
1/5
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 432
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 351
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2403
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 1962
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 549
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 333
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 1719
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 639
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 765
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 405
Фото
Все фото
7
6
4
14
7
&quot;Часть первого взноса оплатило государство&quot; - украинец о покупке жилья в Канаде
"Часть первого взноса оплатило государство" - украинец о покупке жилья в Канаде
Назвали победительницу шоу &quot;Супер топ-модель по-украински&quot;
Назвали победительницу шоу "Супер топ-модель по-украински"
&quot;Жуешь, а он тает во рту&quot;. Леся Никитюк съела пакет
"Жуешь, а он тает во рту". Леся Никитюк съела пакет
Украинец стал лучшим свадебным фотографом мира: удивительные фотоистории
Украинец стал лучшим свадебным фотографом мира: удивительные фотоистории
Ведущая тревела на яхте за €7,5 тыс. купалась на пляже Аполлона
Ведущая тревела на яхте за €7,5 тыс. купалась на пляже Аполлона
Видео
Все видео
Минцифры презентовало новый образовательный сериал
Минцифры презентовало новый образовательный сериал
Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине за выходные
Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине за выходные
Зеленские пригласили украинцев к Офису президента
Зеленские пригласили украинцев к Офису президента
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Под крики "вон" Разумков прогнал Шкарлета с трибуны Рады
Под крики "вон" Разумков прогнал Шкарлета с трибуны Рады
Интервью
1/5
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 189
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1134
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1791
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Просмотров: 900
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 333
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
20 декабря 2020
Просмотров: 792
Премія за вакцинацію
– Де вакцина? Якщо не віддаси – вб'ємо! – чоловіки в масках погрожують жінці. Це кадри зі стрічки "Зараза" Стівена Содерберґа. ...
вторник, 22 декабря 2020 04:00

От коронавируса вылечили медсестру с 95% поражения легких

  Комментировать
От коронавируса вылечили медсестру с 95% поражения легких
В Днепре вылечили медсестру с тотальным поражением легких. Фото: REUTERS

В Днепре в областной больнице имени Мечникова от Covid-19 вылечили медицинскую сестру, у которой было поражено 95% легких.

"Хорошая новость. Сестра-анестезистка Татьяна из Волновахи, которая заболела, спасая других. Поражение легких - 95%. Наконец снята с кислорода. Получен отрицательный ПЦР-тест", - написал в Facebook главврач медучреждения Сергей Рыженко.

Женщина работала анестезисткой и заразилась, оказывая помощь больным.

Медик уточнил, что пациентку готовят к выписке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Больницам не хватает медсестер и санитарок

Он добавил, что в Covid-центр медучреждения только за выходные госпитализированы более 20 пациентов с коронавирусной пневмонией. В реанимации находятся 13 крайне тяжелых пациентов.

Ранее, главный врач областной больницы Мечникова в Днепре рассказал о критической ситуации с заболеваемостью на коронавирус. По его словам, в реанимации медучреждения нет мест, а новые больные поступают ежедневно.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «От коронавируса вылечили медсестру с 95% поражения легких». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Гороскоп на 21-27 декабря: как новая Эра изменит жизнь каждого из нас
Гороскоп на 21-27 декабря: как новая Эра изменит жизнь каждого из нас
 Просмотров: 31222
Готовятся к Рождеству: известные модели похвастались соблазнительными фотографиями у елок
Готовятся к Рождеству: известные модели похвастались соблазнительными фотографиями у елок
6
 Просмотров: 20603
Завтра впервые за 800 лет увидим Вифлеемскую звезду
Завтра впервые за 800 лет увидим Вифлеемскую звезду Просмотров: 13212
&quot;Ее бы разорвали живьем&quot; - пьяная предприниматель устроила тройное ДТП
"Ее бы разорвали живьем" - пьяная предприниматель устроила тройное ДТП
3
 Просмотров: 9090
Шестиклассник погиб на снежной горке
Шестиклассник погиб на снежной горке Просмотров: 5418
Общество
Пограничники подсчитали, сколько мигрантов задержали в этом году
Пограничники подсчитали, сколько мигрантов задержали в этом году Просмотров: 18
"Британский штамм" коронавируса в Украине не регистрировали
"Британский штамм" коронавируса в Украине не регистрировали Просмотров: 45
В Украине объяснили, почему она не будет закрывать сообщения с Британией
В Украине объяснили, почему она не будет закрывать сообщения с Британией Просмотров: 117
Бывший охранник Яроша вернется в Украину из российской тюрьмы
Бывший охранник Яроша вернется в Украину из российской тюрьмы Просмотров: 207
"Часть первого взноса оплатило государство" - украинец о покупке жилья в Канаде
"Часть первого взноса оплатило государство" - украинец о покупке жилья в Канаде
7
 1 Просмотров: 558
Больше всего комментируют
12
Зеленский - неудачник года
3
"Слугам" раздали документ с "правильными" итогам года - СМИ
2
Зеленский объяснил, зачем тратили ковидни деньги на дороги
2
Зеленский назвал важнейшие достижения года
2
Витренко назначили и.о. министра энергетики - СМИ
Голосов: 54518
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть