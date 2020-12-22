От коронавируса вылечили медсестру с 95% поражения легких

В Днепре вылечили медсестру с тотальным поражением легких. Фото: REUTERS

В Днепре в областной больнице имени Мечникова от Covid-19 вылечили медицинскую сестру, у которой было поражено 95% легких.

"Хорошая новость. Сестра-анестезистка Татьяна из Волновахи, которая заболела, спасая других. Поражение легких - 95%. Наконец снята с кислорода. Получен отрицательный ПЦР-тест", - написал в Facebook главврач медучреждения Сергей Рыженко.

Женщина работала анестезисткой и заразилась, оказывая помощь больным.

Медик уточнил, что пациентку готовят к выписке.

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Он добавил, что в Covid-центр медучреждения только за выходные госпитализированы более 20 пациентов с коронавирусной пневмонией. В реанимации находятся 13 крайне тяжелых пациентов.

Ранее, главный врач областной больницы Мечникова в Днепре рассказал о критической ситуации с заболеваемостью на коронавирус. По его словам, в реанимации медучреждения нет мест, а новые больные поступают ежедневно.