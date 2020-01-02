Освобожденным из плена некуда вернуться после реабилитации

У освобожденных из плена нет жилья. Фото: ukrinform.ua

Большинству освобожденных из плена квазиреспублик украинский никуда выписываться из клиники "Феофания" после реабилитации. У людей, которые 29 декабря вернулись в Украину после обмена пленными, нет жилья.

Об этом во время брифинга сказавв заместитель главного врача по медицинской части больницы "Феофания" Андрей Строкань, сообщает ТСН.

"Большая нагрузка падает на социальные службы по оказанию социальной помощи этой категории пациентов, потому что у большинства из них нет жилья, им некуда идти. Это первоочередная задача, решить эти проблемы, следующий этап решить и закрыть его после выписки из клинической больницы" Феофания ", - отметил начмед.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена

По его словам, 90% уволенных украинском можно будет выписывать из больницы уже до конца этой недели. Останутся только те, кто нуждается в хирургической помощи. Главной проблемой в большинстве освобожденных из плена является стоматология.

"Важное значение имеет психологическая реабилитация. Уже начали достаточно интенсивно заниматься. Сегодня так же группы медицинских психологов будут заниматься интенсивно с пациентами и расписывают полный курс терапии им на ближайшее время", - сказал Строкань.

29 декабря состоялся обмен пленными на КПВВ "Майорское" Донецкой области. 76 человек вернули Украине. Киев отдал Москве 127 человек. В частности, 5 бывших бойцов спецподразделения "Беркут" - Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Александр Маринченко, Сергей Тамтура и Олег Янишевский обвиняемых в расстреле участников протестов на киевском Майдане Независимости и улице Институтской 20 февраля 2014.