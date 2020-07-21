Освободили трех заложников луцкого террориста

В Луцке освободили трех заложников террориста. Фото: tsn.ua

Министерство внутренних дел уволило трех заложников, которых держал в автобусе луцкий террорист Максим Кривош.

Среди освобожденных - женщина, подросток и молодая беременная. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков и его заместитель Антон Геращенко в Facebook.

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"Коваль взял трех заложников", - говорится в сообщении.

Коваль забрал трех заложников pic.twitter.com/t0WA6OLEbi — Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020

Террорист Максим Кривош, который 21 июлю захватил пассажиров в Луцке, заявил о раненом заложника. Мужчина возмущен тем, что его требования не выполняют.