Освободили трех заложников луцкого террориста

Министерство внутренних дел уволило трех заложников, которых держал в автобусе луцкий террорист Максим Кривош.
Среди освобожденных - женщина, подросток и молодая беременная. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков и его заместитель Антон Геращенко в Facebook.
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"Коваль взял трех заложников", - говорится в сообщении.
Коваль забрал трех заложников pic.twitter.com/t0WA6OLEbi— Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020
Террорист Максим Кривош, который 21 июлю захватил пассажиров в Луцке, заявил о раненом заложника. Мужчина возмущен тем, что его требования не выполняют.
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