Оставят ли названия проспектам Бандеры и Шухевича

Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта на Степана Бандеры Фото: Новинарня

Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского просп. на Степана Бандеры и просп. генерала Николая Ватутина на Романа Шухевича.

"Есть все законные основания оставить названия обоим проспектам. Решение Окружного суда политическое. Так же, как и в Харькове. Потому что возвращать улице название палача украинского народа Георгия Жукова юридически не обосновано. Так же со стороны обычной логики. Это отразится на шансах политических сил пройти в совет. Потому избиратели учтут эту попытку перечеркнуть победы декоммунизации. Суд не меняет названий улиц. Может только обязать совет сделать те или иные действия, если решение вступит в законную силу. Но подана апелляция. Поэтому это решение остается аналогом проекта, фактически его нет ", - говорит юрист Василий Мирошниченко.

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В рамках реформы декоммунизации 7 июля 2016-го Московский просп. стал просп. Степана Бандеры. За это проголосовали депутаты Киевсовета. Летом 2017 года просп. генерала Николая Ватутина переименовали в Романа Шухевича. Решение депутаты встретили аплодисментами и криками "Слава Украине - Героям слава!".

Пакет законов об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов приняла Верховная Рада 9 апреля 2015-го. Документы запрещали советскую символику, осуждали режимы, открывали архивы советских спецслужб и борцами за независимость Украины признали Украинскую повстанческую армию.