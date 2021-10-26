Ощадбанк готовит релиз мобильного приложения от российского разработчика

Систему дистанционного банковского обслуживания OpenWay WAY 4 используют банки во всем мире. Фото: Gazeta.ua

Государственный Ощадбанк готовится запустить обновленное приложение для интернет-банкинга.

В разработке участвует OpenWay — компания с российскими корнями, менеджментом и офисами в Москве и Санкт-Петербурге, пишет "Бабель".

"Сотрудничество с компанией OpenWay Technologies Ltd Ощадбанк начал в 2010 году, заключив договор на приобретение программного обеспечения WAY 4 для построения собственного процессингового центра. Эта компания входит в международную европейскую группу компаний OpenWay, штаб-квартира которой расположена в Бельгии", - отметила пресс-служба банка.

Группа компаний OpenWay действительно имеет офисы в разных странах и многие дочерние подразделения. В то же время много лет компанией руководят российские топ-менеджеры, в частности глава правления — Андрей Веренинов. Главный технологический центр компании базируется в Санкт-Петербурге. Этот офис на банковском рынке, занимается разработкой нового приложения Ощадбанка. Согласно сайту OpenWay, компания в Санкт-Петербурге называется OpenWay Service.

Систему дистанционного банковского обслуживания OpenWay WAY 4 используют банки во всем мире. Среди крупных клиентов — Raiffeisen Bank International, Банк Астаны, Альфа-Банк в Беларуси и Сбербанк России.

В 2014 году, после того как РФ оккупировала Крым и начала войну на Донбассе, из-за санкций США платежные системы Visa и MasterCard прекратили обслуживать карты ряда российских банков. В ответ Россия решила создать альтернативную платежную систему. По информации российских СМИ, победителем тендера на поставку технологий стала "Опенвей Сервис". Впоследствии к разработке российской национальной системы платежных карт привлекли бывшего гендиректора "Опенвей Сервис" Антона Корытова.

В 2013 году OpenWay внедрила для Ощадбанка систему многоканального обслуживания, а в 2017-м — приложение ОщадРау для бесконтактной оплаты по технологии NFC.

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Антимонопольный комитет Украины оштрафовал государственный Ощадбанк на 13,8 млн грн за концентрацию без разрешения. Речь идет о получении Ощадбанком в собственность целостного имущественного комплекса сооружений "Рыбной ярмарки и комплекса по хранению, производству продуктов питания для ООО "Логистик центр "Скандинавия", без получения обязательного разрешения Антимонопольного комитета.