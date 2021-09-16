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четверг, 16 сентября 2021 19:12

Ощадбанк оштрафовали почти на 14 млн грн

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Ощадбанк оштрафовали почти на 14 млн грн
Банк оштрафовали за осуществление концентрации без разрешения комитета. Фото: ua.news

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал государственный Ощадбанк на 13,8 млн грн за концентрацию без разрешения.

Об этом сообщается на сайте АМКУ.

"На заседании 16 сентября АМКУ принял решение наложить штраф в размере 13 881 615 гривен на Ощадбанк за осуществление концентрации без разрешения Комитета", - говорится в сообщении.

Речь идет о получении Ощадбанком в собственность целостного имущественного комплекса сооружений "Рыбной ярмарки и комплекса по хранению, производству продуктов питания для ООО "Логистик центр "Скандинавия", без получения обязательного разрешения Антимонопольного комитета.

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При определении размера штрафа АМКУ учел, что Ощадбанк совершение нарушения не признал и препятствовал расследованию. Банк не сотрудничал с органами Комитета, не способствовал выяснению обстоятельств дела.

В комитете заявили, что из-за препятствования Ощадбанка расследованию сбор доказательств по делу длился почти 4 года.

В 2020 году Временная административная коллегия АМКУ уже штрафовала Ощадбанк на 1 млн грн за неподачу информации по требованию государственного уполномоченного в установленный им срок.

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