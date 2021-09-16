Ощадбанк оштрафовали почти на 14 млн грн

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал государственный Ощадбанк на 13,8 млн грн за концентрацию без разрешения.
Об этом сообщается на сайте АМКУ.
"На заседании 16 сентября АМКУ принял решение наложить штраф в размере 13 881 615 гривен на Ощадбанк за осуществление концентрации без разрешения Комитета", - говорится в сообщении.
Речь идет о получении Ощадбанком в собственность целостного имущественного комплекса сооружений "Рыбной ярмарки и комплекса по хранению, производству продуктов питания для ООО "Логистик центр "Скандинавия", без получения обязательного разрешения Антимонопольного комитета.
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При определении размера штрафа АМКУ учел, что Ощадбанк совершение нарушения не признал и препятствовал расследованию. Банк не сотрудничал с органами Комитета, не способствовал выяснению обстоятельств дела.
В комитете заявили, что из-за препятствования Ощадбанка расследованию сбор доказательств по делу длился почти 4 года.
В 2020 году Временная административная коллегия АМКУ уже штрафовала Ощадбанк на 1 млн грн за неподачу информации по требованию государственного уполномоченного в установленный им срок.
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