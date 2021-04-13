Орнитолог объяснил, почему нельзя спасать птиц весной

Часто люди пытаются помочь птенцам, выпавшим из гнезда.
Орнитолог Сергей Ильинский рассказал Gazeta.ua, что такие действия лишь навредят.
По его словам, птенец на самом деле не выпал, а вылетел, когда пришло время.
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"Детеныш был достаточно большим и не помещался в гнезде. Он находится в природе, когда еще не умеет летать. Родители всегда с ним рядом. И пока он не расправит крылья, они его не покинут. Птенец под наблюдением, родители его кормят. Когда люди таких птенцов приносят домой и начинают кормить хлебом или зерном, то просто калечат их", - объясняет специалист.
Орнитолог также отметил, что такое часто происходит и с хищными птицами.
"Пустельги, например, живут в больших городах и нередко малых подбирают на крыше, или они выпадают из гнезда. Тогда люди начинают кормить сырым мясом. А те не едят свинины или телятины, им нужны внутренности цыплят. Тогда эти благие намерения наносят вред природе. А она самодостаточна, там все налажено хорошо".
Полное интервью с Сергеем Ильинским читайте в журнале "Країна" с 15 апреля.
На индонезийском острове Борнео впервые с 1840 года заметили редкий вид птиц - чернобровую мышиную тимелию (Malacocincla perspicillata). В течение почти двух веков единственным доказательством существования вида оставался экземпляр из музейной коллекции в нидерландском Лейдене, который привезли из экспедиции на Борнео в период между 1843 и 1848 годами.
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