Орнитолог объяснил, почему нельзя спасать птиц весной

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Часто люди пытаются помочь птенцам, выпавшим из гнезда.

Орнитолог Сергей Ильинский рассказал Gazeta.ua, что такие действия лишь навредят.

По его словам, птенец на самом деле не выпал, а вылетел, когда пришло время.

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"Детеныш был достаточно большим и не помещался в гнезде. Он находится в природе, когда еще не умеет летать. Родители всегда с ним рядом. И пока он не расправит крылья, они его не покинут. Птенец под наблюдением, родители его кормят. Когда люди таких птенцов приносят домой и начинают кормить хлебом или зерном, то просто калечат их", - объясняет специалист.

Орнитолог также отметил, что такое часто происходит и с хищными птицами.

"Пустельги, например, живут в больших городах и нередко малых подбирают на крыше, или они выпадают из гнезда. Тогда люди начинают кормить сырым мясом. А те не едят свинины или телятины, им нужны внутренности цыплят. Тогда эти благие намерения наносят вред природе. А она самодостаточна, там все налажено хорошо".

Полное интервью с Сергеем Ильинским читайте в журнале "Країна" с 15 апреля.

На индонезийском острове Борнео впервые с 1840 года заметили редкий вид птиц - чернобровую мышиную тимелию (Malacocincla perspicillata). В течение почти двух веков единственным доказательством существования вида оставался экземпляр из музейной коллекции в нидерландском Лейдене, который привезли из экспедиции на Борнео в период между 1843 и 1848 годами.