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вторник, 27 июля 2021 09:09

Организатора титушек Крысина освободили от уголовной ответственности

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Организатора титушек Крысина освободили от уголовной ответственности
Защитники Крысина затягивали дело и не являлись на заседания. Фото: ТСН

Дарницкий райсуд Киева освободил титушку Юрия Крысина от уголовной ответственности за хулиганство, угон и незаконное препятствование проведению митингов.

Наказание по трем статьям не будут применять из-за истечения срока давности, передает ТСН. В деле о надругательстве над майдановцами на рассмотрении остается только статья о пытках.

Защитники Крысина затягивали дело и не являлись на заседания. Приговора Крысин ждет в тюрьме - три года назад, 13 июня, Апелляционный суд Киева вынес приговор титушке по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия. Он получил пять лет тюрьмы вместо четырех условно. Таким образом суд удовлетворил апелляцию прокуратуры и стороны пострадавших на приговор первой инстанции. Мотивация суда заключалась, в частности, в том, что не было искреннего раскаяния Крысина.

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Журналиста Вячеслава Веремия убили в ночь на 19 февраля 2014-го. Тогда он ехал с работы на такси домой. Журналист увидел вооруженных титушек в камуфляже и масках и пытался их сфотографировать из машины. Вооруженные люди напали на автомобиль, начали его ломать, вытащили водителя и пассажиров. Водителю и другому пассажиру после избиения удалось убежать. А Веремия сильно избили, после чего выстрелили в спину. Шевченковский райсуд Киева 22 декабря признал Крысина виновным. Его осудили на четыре года с испытательным сроком два года.

Согласно приговору суда по делу Крысина, 17 февраля 2014 года знакомый Крысина Армен Саркисян поручил ему найти 200-300 человек для "охраны общественного порядка" в правительственном квартале. Крысин смог собрать только 15 человек. Вечером 18 февраля Крысин и титушки"собрались на Софийской площади, где уже находилось около 200 парней. Они получили дубинки и отправились на улицы.

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Дата
27
июля

Город освободили от фашистов

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