Дело об убийстве евромайдановца Вербицкого: "слуга народа" контактировал с титушками - экс-нардеп Луценко

"Слуга народа" Литвиненко засветиться в деле об убийстве евромайдановца. Фото: 4vlada.com

Во время похищения участника Евромайдана, Героя Украины Юрия Вербицкого, которого убили, координатор титушок разговаривал с нынешних нардепом от "Слуги народа" Сергеем Литвиненко.

Об этом сообщил экс-нардеп Игорь Луценко в Facebook

Луценко опубликовал материалы уголовного производства о своем похищении и убийстве Вербицкого во время Революции достоинства в январе 2014 года.

"Помните такого депутата Сергея Литвиненко, который попался на кнопкодавстве, и которого я тогда узнал как лицо, чья фамилии фигурирует в материалах уголовного производства в отношении моего похищения?

Он долгое время руководил одним из спиртзаводов, которые, как говорят, до недавнего времени контролировал криминальный авторитет Чеба (Алексей Чеботарев). Чеба во время Майдана финансировал титушок, в частности Крысина, а также тех, кто похищал нас с Вербицким.

Так вот, в ходе этого преступления некий Щинкин, правая рука Чебы по деликатным задачам, 24(!) раза разговаривал с Литвиненко. Примерно так же активно Щинкин наяревал титушкам из группы непосредственных похитителей, а также организатору преступления Зубрицкому", - сообщил Луценко.

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Юрия Вербицкого похитили вместе с Игорем Луценко 21 января 2014 из помещения Октябрьской больницы в Киеве. По словам Луценко, похитителей было 10, которых наняла Партия регионов, чтобы оказать беспорядок в столице на время Евромайдана. 22 января тело Юрия Вербицкого нашли в окрестностях села Гнидын Бориспольского района Киевской области со следами пыток.