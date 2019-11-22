Дело об убийстве евромайдановца Вербицкого: "слуга народа" контактировал с титушками - экс-нардеп Луценко

 
Ексклюзивы
1/5
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 621
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 774
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
23 Просмотров: 5139
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 1989
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2169
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1755
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1197
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 11619
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
4 Просмотров: 1557
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1134
Фото
Все фото
5
20
3
11
10
Кума Путина собралась баллотироваться в президенты Украины
Кума Путина собралась баллотироваться в президенты Украины
На нового руководителя Полтавской ОГА местные активисты возлагают большие надежды
На нового руководителя Полтавской ОГА местные активисты возлагают большие надежды
Разумков &quot;сделал&quot; Киву
Разумков "сделал" Киву
&quot;Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие&quot;: как &quot;Слуга народа&quot; съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
&quot;Слуги народа&quot; собрались на партийный съезд: фото
"Слуги народа" собрались на партийный съезд: фото
Видео
Все видео
"Нужны реальные результаты дел Майдана" - Зеленский с женой почтил память Героев Небесной сотни
"Нужны реальные результаты дел Майдана" - Зеленский с женой почтил память Героев Небесной сотни
В компании киборга и лидера "Бумбокса". Украинцы сняли видео ко Дню достоинства и свободы
В компании киборга и лидера "Бумбокса". Украинцы сняли видео ко Дню достоинства и свободы
Порошенко вернулся в Украину, когда узнал о подозрении
Порошенко вернулся в Украину, когда узнал о подозрении
"Несколько приемов" - олимпиец Беленюк показал, как отбиваться от Ляшко
"Несколько приемов" - олимпиец Беленюк показал, как отбиваться от Ляшко
В сети появилось видео с встречи экс-советника Трампа и помощника Зеленского
В сети появилось видео с встречи экс-советника Трампа и помощника Зеленского
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
23 Просмотров: 5139
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 1989
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2169
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1197
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1170
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
21 ноября 2019
Просмотров: 234
Листопад
Нинішня осінь дивна і нерівна, вересень був як жовтень, а жовтень прикидався вереснем, і тільки листопад такий, яким його ждеш і любиш. Ось він уже ...
пятница, 22 ноября 2019 10:53

Дело об убийстве евромайдановца Вербицкого: "слуга народа" контактировал с титушками - экс-нардеп Луценко

2 Комментировать
Дело об убийстве евромайдановца Вербицкого: &quot;слуга народа&quot; контактировал с титушками - экс-нардеп Луценко
"Слуга народа" Литвиненко засветиться в деле об убийстве евромайдановца. Фото: 4vlada.com

Во время похищения участника Евромайдана, Героя Украины Юрия Вербицкого, которого убили, координатор титушок разговаривал с нынешних нардепом от "Слуги народа" Сергеем Литвиненко.

Об этом сообщил экс-нардеп Игорь Луценко в Facebook

Луценко опубликовал материалы уголовного производства о своем похищении и убийстве Вербицкого во время Революции достоинства в январе 2014 года.

"Помните такого депутата Сергея Литвиненко, который попался на кнопкодавстве, и которого я тогда узнал как лицо, чья фамилии фигурирует в материалах уголовного производства в отношении моего похищения?

Он долгое время руководил одним из спиртзаводов, которые, как говорят, до недавнего времени контролировал криминальный авторитет Чеба (Алексей Чеботарев). Чеба во время Майдана финансировал титушок, в частности Крысина, а также тех, кто похищал нас с Вербицким.

Так вот, в ходе этого преступления некий Щинкин, правая рука Чебы по деликатным задачам, 24(!) раза разговаривал с Литвиненко. Примерно так же активно Щинкин наяревал титушкам из группы непосредственных похитителей, а также организатору преступления Зубрицкому", - сообщил Луценко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуга народа" Литвиненко кнопкодавил

Юрия Вербицкого похитили вместе с Игорем Луценко 21 января 2014 из помещения Октябрьской больницы в Киеве.

По словам Луценко, похитителей было 10, которых наняла Партия регионов, чтобы оказать беспорядок в столице на время Евромайдана.

22 января тело Юрия Вербицкого нашли в окрестностях села Гнидын Бориспольского района Киевской области со следами пыток.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
2 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дело об убийстве евромайдановца Вербицкого: "слуга народа" контактировал с титушками - экс-нардеп Луценко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

2

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
ноября

Московская церковь назвала украинца антихристом

Убили участника мирных переговоров

Воин зарезал первого короля Руси-Украины

За что убили Джона Кеннеди: 6 черных меток

Самое читаемое
&quot;Вас, бандеровцев, всех уже пора отстреливать&quot;: водитель-хам рявкнул к женщине, которая сделала ему замечание
"Вас, бандеровцев, всех уже пора отстреливать": водитель-хам рявкнул к женщине, которая сделала ему замечание 5 Просмотров: 17489
Мужчина нашел старшего сына в луже крови. Младший - исчез
Мужчина нашел старшего сына в луже крови. Младший - исчез
3
 Просмотров: 17001
Зарплата от 40 тыс. грн: где столько платят
Зарплата от 40 тыс. грн: где столько платят Просмотров: 14517
Прекратили выплату больничных и декретных: причины
Прекратили выплату больничных и декретных: причины Просмотров: 11223
Опубликовали полный список украденного россиянами из украинских кораблей
Опубликовали полный список украденного россиянами из украинских кораблей
10
 1 Просмотров: 10701
Политика
"Слуга народа" будет голосовать за снятие с Порошенко неприкосновенности
"Слуга народа" будет голосовать за снятие с Порошенко неприкосновенности 1 Просмотров: 117
Зимой Богдан собирался пойти в ЦИК как журналист "1+1" - "Схемы"
Зимой Богдан собирался пойти в ЦИК как журналист "1+1" - "Схемы" 1 Просмотров: 135
"Статистическая погрешность" - Арахамия о токсичных "слугах народа"
"Статистическая погрешность" - Арахамия о токсичных "слугах народа" 1 Просмотров: 135
Президент поставил 3 задачи - представитель Зеленского в Крыму
Президент поставил 3 задачи - представитель Зеленского в Крыму Просмотров: 153
В США заинтересовались серией разговоров Порошенко и Байдена
В США заинтересовались серией разговоров Порошенко и Байдена Просмотров: 225
Больше всего комментируют
23
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
7
"Пришло время исправлять ошибки" - Сивохо призвал извиниться перед жителями Донбасса
6
Зеленский впервые отреагировал на пророссийские заявления Коломойского
5
"Вас, бандеровцев, всех уже пора отстреливать": водитель-хам рявкнул к женщине, которая сделала ему замечание
4
"Готовим крутезну штуку" - Дубилет анонсирует очередную реформу
Голосов: 13763
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua