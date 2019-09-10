Суд оставил "титушку" Крысина за решеткой на 5 лет

Суд отклонил кассационную жалобу адвокатов Крысина. Фото: PRM

Верховный суд оставил в силе приговор "титушке" Юрию Крысину в виде 5 лет лишения свободы по делу об убийстве журналиста Вячеслава Еремея.

Суд отклонил кассационную жалобу адвокатов Крысина, которые просили оставить в силе приговор Шевченковского райсуда Киева, которым "титушка" осужден условно. Об этом сообщает УНИАН.

"Приговор Апелляционного суда города Киева от 13 июня 2018 в отношении Юрия Крысина оставить без изменения, а апелляционную жалобу защитников Крысина - без удовлетворения. Постановление Верховного суда является окончательным и обжалованию не подлежит", - говорится в постановлении.

На суде была вдова Еремея Светлана Кирилаш и ее защитники. Они заявили, что ни о каком раскаянии со стороны Крысина как смягчающего обстоятельства не может быть и речи. Так Кирилаш подчеркнула, что она не услышала никаких извинений со стороны Крысина, никаких сожалений и предложений возместить моральный ущерб. В то же время Крысин демонстрировал вызывающее поведение к потерпевшим, в том числе и к ней.

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Аналогичную позицию высказала прокурор Юлия Малашич. Она отметила, что никаких подтверждений искреннего раскаяния Крысина, нет.

Журналиста Вячеслава Еремея убили в ночь на 19 февраля 2014-го. Тогда он ехал с работы на такси домой. На углу улиц Владимирской и Большой Житомирской журналист увидел вооруженных титушок в камуфляже и масках и пытался их сфотографировать из машины. Вооруженные люди напали на автомобиль, начали его ломать, вытащили водителя и пассажиров. Водителю и другому пассажиру после избиения удалось убежать, а Еремея титушки сильно избили, после чего выстрелили в спину. Шевченковский районный суд Киева 22 декабря признал виновным фигуранта дела Еремея Юрия Крысина. Его осудили на 4 года с испытательным сроком 2 года. Согласно приговору суда по делу Крысина, 17 февраля 2014 го знакомый Крысина Армен Саркисян поручил ему найти 200-300 человек для "охраны общественного порядка" в правительственном квартале. Крысин смог собрать только 15 человек. Вечером 18 февраля Юрий Крысин и его "титушки" собрались на Софийской площади, где уже находилось около 200 парней. Они получили дубинки и отправились на перекресток улиц Большая Житомирская и Владимирская.