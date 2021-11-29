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понедельник, 29 ноября 2021 10:26

Оранжевых стало больше: в Украине обновили карантинные зоны

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Желтую зону карантина в Украине сократили. Закарпатская область перешла в оранжевую.

В красной зоне остаются Киев и 18 областей, по данным Министерства здравоохранения.

Автор: МОЗ
  В Украине "красными" остаются Киев и 18 областей
В Украине "красными" остаются Киев и 18 областей

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Регионы, где действуют наиболее жесткие ограничения: Киев, Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская, Волынская, Черкасская и Винницкая области.

На оранжевом уровне две области: Полтавская и Закарпатская.

Четыре области в Украине желтые – Тернопольская, Кировоградская, Черновицкая и Харьковская.

За сутки 28 ноября в Украине обнаружили 5804 новых больных коронавирусом. Из них детей – 530, медработников – 72. В больницы попали 2082 пациента. Выздоровели за минувшие сутки 10 477 человек, умерли – 297 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (473), Донецкой (457), Николаевской (401), Винницкой (373) областях и Киеве (431).

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Дата
29
ноября

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