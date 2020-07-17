"Опытный, но есть коррупционные риски" - эксперт оценил нового министра

Олег Саакян: Офис президента и парламент должны внимательно следили за работой нового министра. Фото: facebook

Создание должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности было необходимо. Кандидатура его руководителя - наиболее удачная из всех вариантов.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит политический эксперт Олег Саакян.

"В Кабинете министров Алексея Гончарука пытались провести такой эксперимент. Хорошо, что сейчас его окончательно реализовали. До этого была ситуация, когда чиновники занимались отраслевыми, а не стратегическими вопросами. В то же время, такая важная сфера, как промышленное производство, которое существенно влияет на украинскую экономику, оставалось без должного внимания", - объясняет эксперт.

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По его словам, сам Уруский является наиболее удачной лицом, что могли бы назначить министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.

"Другие кандидаты были меньше профессиональными и опытными. Олег Уруский начинал свою деятельность еще во времена президента Кучмы и построил карьеру в сфере оборонного комплекса. Однако в его опытности есть положительные и отрицательные момент. С одной стороны, Урускому надо будет меньше времени на раскачку , он разбирается в том, чем ему придется управлять, сможет сформировать качественную, компетентную команду. Но с другой - растут коррупционные риски, ведь как ни крути господин Уруский это - человек старой системы. Поэтому сейчас очень важно, чтобы Офис президента и парламент внимательно следили за работой нового министра", - добавляет политолог.

16 июля Верховная Рада назначила вице-премьер-министром и министром по вопросам стратегических отраслей промышленности 57-летнего Олега Уруского. Представление о назначении вносил премьер-министр Денис Шмыгаль. "За" проголосовали 250 депутатов.