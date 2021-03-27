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суббота, 27 марта 2021 15:18

Опять разгорелся скандал из-за "львовское мусора"

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Опять разгорелся скандал из-за &quot;львовское мусора&quot;
Скандалы с "львовским мусором" продолжаются. ФОТО: УНІАН

Недавно снова разгорелся скандал из-за вывоз мусора с Львова. На этот раз львовский хлам якобы нашли на окраине села Будичаны Житомирской области. Там, на территории заброшенного кирпичного завода, обнаружили 40 тонн бытового и промышленного мусора, а также документы из Львова. Этот случай житомирская полиция уже начала расследовать.

В пресс-служба Львовского городского совета отметили, что они пока ждут расследования полиции, которое должно установить, действительно ли это был мусор из Львова, сообщает ТСН.ua.

"Наша позиция заключается в том, чтобы способствовать расследованию полиции. Но пока следствие не установит, что это был мусор из Львова, мы не можем это никак комментировать", - сказали в Львовском городском совете.

По данным 2020 года, мусор из Львова вывозили на полигоны районных центров во Львовской области и в город Староконстантинов Хмельницкой области. За это из городского бюджета Львова этим населенным пунктам регулярно выделялись миллионы субвенций. Деньги получили Староконстантиновская, Буская, Стрыйская и Жидачевская городские советы.

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После того как 28 мая 2016 года Грибовицкая свалка загорелась и погибло 4 человека, жители близлежащих сел начали протестовать. Они требовали прекратить эксплуатировать проблемный свалки. Тогда впервые за 60 лет мусор из Львова прекратили вывозить в Грибовичи. Городская власть начала договариваться с городами со всей Украины о том, чтобы вывозить свой мусор к ним. По официальным подсчетам Львов ежедневно производит до 600 тонн отходов.

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