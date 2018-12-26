"Опухоль была с кулак": 9-летний Радомир Пантази нуждается в помощи

Автор: Facebook На реабилитацию Радомирe Пантази нужно собрать 29 тыс. долларов

9-летний Радомир Пантази из Ивано-Франковска требует немедленной реабилитации за рубежом. Нескольконедельный курс стоит $29 тыс. Семья мальчика надеется на помощь неравнодушных украинцев, так как многолетнее лечение истощило семью.

"Когда Радомир родился, на спине имел опухоль с мой кулак. Нас сразу положили в патологию для новорожденных. У него неправильно сформировался спинно-мозговой канал. Закрылись позвонки, и нервы, которые должны были идти в ноги, пошли в разные стороны", - рассказывает мать мальчика Виктория Пантази. Она имеет еще двух старших сыновей, которые полностью здоровы. Причины болезни Радомира врачи окончательно назвать не могут.

Медики прогнозировали, что мальчик даже сидеть не сможет.

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"У сына мозг сохранен. На его интеллектуальные возможности болезнь не должна была повлиять. Он все понимает. У нас была надежда, что мы вылечим ножки и все будет хорошо, - продолжает Виктория.

- Сначала сын научился ползать как червячок. У него работала одна мышца, мог подтянуть ноги под себя и сложиться в позу эмбриона. Назад разогнуться не мог, потому двигался с помощью локтей. Купили специальные ходунки, в которые сажали Радомира и двигали его ножками. Целый год шагали так, чтобы он понял, что от него хотят".

В 3 года в Радомира диагностировали фиксацию спинного мозга. Мальчика могло парализовать в любой момент.

Автор: Facebook На реабилитацию Радомирe Пантази нужно собрать 29 тыс. долларов

"Мнения врачей разошлись. В Харькове говорили, что операцию нужно делать как можно быстрее. В Киевском институте нейрохирургии советовали подождать, чтобы посмотреть, как развивается ситуация. Мы решили оперировать его за рубежом. Нашли клинику в Израиле. Год собирали деньги. Заплатили 60 тысяч долларов, - вспоминает мать.

- Был период, когда Радомир смотрел со страхом на каждого, кто приходил к нам домой. Думал, что с ним еще будут делать. Сейчас ведет себя как обычный ребенок, любит играть. Однако немного отстает в социальном развитии из-за большого количества наркозов и лекарства от эпилепсии. В свои девять чувствует себя на пять.

Память имеет хорошую. Любит эмоционально пересказывать сказки в ролях. Мы на домашнем обучении. Однако я сама учу его писать и читать. Учителя приходят, но от них очень плохо воспринимает информацию. Отворачивается и уходит в сторону. С ними может только порисовать, поиграть в кукольный театр.

Автор: Facebook На реабилитацию Радомирe Пантази нужно собрать 29 тыс. долларов

Для Радомира придумала правила. Чтобы получить лакомство или посмотреть мультфильм, он должен сделать упражнение на тренажере".

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После двух операций тазовые кости и суставы Радомира сформировались неправильно. Необходима реабилитация, которой в Украине не предоставляют. Соответствующую программу Виктория Пантази нашла в Канаде. Уже в начале следующего года нужно туда ехать.

"Собирать деньги сейчас особенно тяжело, много ресурсов идет на помощь военным в Донбассе. Пять лет назад на первую операцию собиралось легче".

Для помощи сыну Виктория создала страницу в Facebook. Там публикует видео с занятий Радомира с врачами, полезную информацию, так как таких детей в Украине рождается все больше. Также женщина консультирует других матерей, которые столкнулись с этой болезнью. Желающие помочь Радомиру Пантази могут отправлять деньги на карту Приватбанка 4149 6293 0038 6836. Получатель - Виктория Пантази.