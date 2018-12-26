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среда, 26 декабря 2018 17:15

"Опухоль была с кулак": 9-летний Радомир Пантази нуждается в помощи
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Автор: Facebook
  На реабилитацию Радомирe Пантази нужно собрать 29 тыс. долларов
На реабилитацию Радомирe Пантази нужно собрать 29 тыс. долларов

9-летний Радомир Пантази из Ивано-Франковска требует немедленной реабилитации за рубежом. Нескольконедельный курс стоит $29 тыс. Семья мальчика надеется на помощь неравнодушных украинцев, так как многолетнее лечение истощило семью.

"Когда Радомир родился, на спине имел опухоль с мой кулак. Нас сразу положили в патологию для новорожденных. У него неправильно сформировался спинно-мозговой канал. Закрылись позвонки, и нервы, которые должны были идти в ноги, пошли в разные стороны", - рассказывает мать мальчика Виктория Пантази. Она имеет еще двух старших сыновей, которые полностью здоровы. Причины болезни Радомира врачи окончательно назвать не могут.

Медики прогнозировали, что мальчик даже сидеть не сможет.

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"У сына мозг сохранен. На его интеллектуальные возможности болезнь не должна была повлиять. Он все понимает. У нас была надежда, что мы вылечим ножки и все будет хорошо, - продолжает Виктория.

- Сначала сын научился ползать как червячок. У него работала одна мышца, мог подтянуть ноги под себя и сложиться в позу эмбриона. Назад разогнуться не мог, потому двигался с помощью локтей. Купили специальные ходунки, в которые сажали Радомира и двигали его ножками. Целый год шагали так, чтобы он понял, что от него хотят".

В 3 года в Радомира диагностировали фиксацию спинного мозга. Мальчика могло парализовать в любой момент.

Автор: Facebook
  На реабилитацию Радомирe Пантази нужно собрать 29 тыс. долларов
На реабилитацию Радомирe Пантази нужно собрать 29 тыс. долларов

"Мнения врачей разошлись. В Харькове говорили, что операцию нужно делать как можно быстрее. В Киевском институте нейрохирургии советовали подождать, чтобы посмотреть, как развивается ситуация. Мы решили оперировать его за рубежом. Нашли клинику в Израиле. Год собирали деньги. Заплатили 60 тысяч долларов, - вспоминает мать.

- Был период, когда Радомир смотрел со страхом на каждого, кто приходил к нам домой. Думал, что с ним еще будут делать. Сейчас ведет себя как обычный ребенок, любит играть. Однако немного отстает в социальном развитии из-за большого количества наркозов и лекарства от эпилепсии. В свои девять чувствует себя на пять.

Память имеет хорошую. Любит эмоционально пересказывать сказки в ролях. Мы на домашнем обучении. Однако я сама учу его писать и читать. Учителя приходят, но от них очень плохо воспринимает информацию. Отворачивается и уходит в сторону. С ними может только порисовать, поиграть в кукольный театр.

Автор: Facebook
  На реабилитацию Радомирe Пантази нужно собрать 29 тыс. долларов
На реабилитацию Радомирe Пантази нужно собрать 29 тыс. долларов

Для Радомира придумала правила. Чтобы получить лакомство или посмотреть мультфильм, он должен сделать упражнение на тренажере".

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После двух операций тазовые кости и суставы Радомира сформировались неправильно. Необходима реабилитация, которой в Украине не предоставляют. Соответствующую программу Виктория Пантази нашла в Канаде. Уже в начале следующего года нужно туда ехать.

"Собирать деньги сейчас особенно тяжело, много ресурсов идет на помощь военным в Донбассе. Пять лет назад на первую операцию собиралось легче".

Для помощи сыну Виктория создала страницу в Facebook. Там публикует видео с занятий Радомира с врачами, полезную информацию, так как таких детей в Украине рождается все больше. Также женщина консультирует других матерей, которые столкнулись с этой болезнью.

Желающие помочь Радомиру Пантази могут отправлять деньги на карту Приватбанка 4149 6293 0038 6836. Получатель - Виктория Пантази.

Автор: Виктория Топала
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