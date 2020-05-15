OpenDataBot опровергает заявление полиции о "сливе" личной информации Украинской

Платформа данных OpenDataBot опровергла заявление Национальной полиции Украины о "сливе" личных данных украинцев.
"Нацполиция сегодня вышла с заявлением, что персональные данные в uabazabot были взяты из разных источников, в том числе и с OpenDataBot. Эта информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении пресс-менеджера компании в Facebook.
OpenDataBot содержит только публичную информацию, полученную с портала открытых данных data.gov.ua и официального API Минюста.
"Персональных и банковских данных украинцев нет и не может быть в OpenDataBot", - утверждают в компании.
В компании подчеркнули, что подобные заявления ставят под угрозу процесс открытия данных в Украине.
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Ранее полицейские в рамках расследования уголовного производства провели ряд оперативно-следственных действий и впоследствии не обнаружили фактов кибератак на государственное мобильное приложение "Дія".
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