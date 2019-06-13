Олигархи формируют правила, по которым будет жить страна - Кухта

Программный директор партии "Голос" Павел Кухта: Три четверти украинского информационного рынка контролируют олигархи Фото: Тарас Подолян

Надо проводить деолигархизацию по всем направлениям.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал программный директор партии "Голос" Павел Кухта.

"У нас очень мало экономической свободы. Это происходит потому, что по всем формальным институтами стоит неформальная иерарахия, которая их контролирует. Существует несколько крупных олигархических группировок, которые формируют повестку дня для страны. Они контролируют медиа - три четверти украинского информационного рынка контролируют олигархи : Фипташ и Левочкин, Пинчук, Ахметов и Коломоський. Они контролируют и парламентские фаркции. Финансируют их каждые выборы. Создают систему обязательств, по которой влияют на политику. Так решают, кто будет занимать ключевые должности в государственном секторе", - сказал он.

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"Олигархи формируют правила, по которым будет жить страна. Искажают их так, чтобы могли зарабатывать деньги, создавая себе тепличные условия. Таким образом уничтожают своих конкурентов. Еще хуже, если они просто крадут из госбюджета. Так они генерируют деньги, на которые удерживают партии и СМИ. Это - замкнутый круг. Его надо разорвать. В противном случае мы не сможем стать успешной европейское страной ", - считает Кухта.

Полное интервью Павла Кухты читайте в следующем номере журнала "Країна"