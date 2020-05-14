Около 3 тыс. осужденных могут оказаться на свободе: Минюст готовит законы, чтобы разгрузить тюрьмы

Разгрузить места лишения свободы планируют, для того чтобы иметь возможность изоляции больных и новоприбывших людей в отдельных камерах. Фото: pixabay

Два законопроекта, чтобы разгрузить тюрьмы в период пандемии, подготовило Министерство юстиции для рассмотрения в парламенте.

Новые законы касаются амнистии и точечного увольнения, рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська, передает "Громадське".

По его словам, закон об амнистии предусматривает, что на волю отпустят людей, которые не совершали насильственных преступлений. Это лица, имеющие родственников пожилого возраста, бывшие участники АТО, отбывшие более трети наказания. Второй законопроект - более процессуальный, он должен позволить судам чаще применять наказание в виде отсрочки наказания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киевском СИЗО открыли платные камеры: условия, расценки и законность "новинки"

"Сейчас такие основания есть, их несколько, где суд может установить отсрочку и присудить, например, три года лишения свободы, но установить отсрочку. Такие отсрочки мы предлагаем делать чаще в условиях коронавируса", - пояснил Малюська.

Разгрузить места лишения свободы планируют, для того чтобы иметь возможность изоляции больных и новоприбывших людей в отдельных камерах. Если законы примут, в общем на свободе могут оказаться около 3 тысяч ныне заключенных, но не за тяжкие преступления. Сейчас документы должны пройти все необходимые этапы рассмотрения, но, если будет экстренная необходимость, рассмотрение ускорят.

Министр заверил, что сейчас пенитенциарная система работает в особом режиме в связи с карантином, что позволяет не допустить вирус в места несвободы. Однако им не хватает средств защиты, а также из-за контактов с внешним миром болеют немало сотрудников.

"Мы создали участки следственного изолятора в тюрьмах, там, где люди отбывают наказание после приговоров, и вывезли из переполненных СИЗО людей в такие участки, создав свободный резерв камер в больших изоляторах. Эти резервные камеры позволяют изолировать любого, кто заболел. У нас уже появляется свободный резерв для работы. Мы сориентировались на электронной системе, видеоконференции с судами - это тоже большой плюс. На входе в следственный изолятор ввели определенный барьер, чтобы туда не попадали коронавирусные больные, если есть возможность их поместить в больницы, избрать иную меру пресечения. У нас недостаточно индивидуальных средств защиты. Потому что у нас месячная потребность - это 180 тысяч гривен, таких средств у нас нет. Мы перераспределили расходы на систему здравоохранения, иногда нам помогают международные партнеры ", - объясняет Малюська.

Министр юстиции Денис Малюська высказался о возможности освобождения пожизненно заключенных. Считает их одной из самых интеллигентных категорий населения.