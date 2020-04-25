Сдержанные и интеллигентные люди: министр юстиции о пожизненно заключенных

Министр юстиции Денис Малюська: "Эффективный механизм допуска к заключенным психологов и специалистов, которые бы оценивали возможность их помиловании, отсутствует". Фото: facebook.com/profile.php?id=10001112194700

Министр юстиции Денис Малюська высказался о возможности освобождения пожизненно заключенных. Считает их одной из самых интеллигентных категорий населения.

"Огромное количество заключенных крайне сдержанные, умные, интеллигентные, начитанные люди. Например, парень в 19-20 лет вернулась из армии, молодой-зеленый. Кто-то в 1990-е находился в банде, кого-то из группы убили. Теперь человек сидит десятки лет", - рассказал Малюська в интервью Радио НВ.

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По его словам, такие заключенные уже не помнят своей жизни, они изменились. Им по 40-50 лет.

"Готов брать на работу таких людей. С ними можно общаться на множество различных тем. Они чистоплотны, аккуратны и не видели другого мира. Нужно, чтобы общество поняло, что это безопасно, эти люди адекватные, их можно поэтапно, выборочно, после тщательного анализа психологов постепенно выпускать. Нет смысла тратить бюджетные средства на их содержание. Однако эффективный механизм допуска к заключенным психологов и специалистов, которые бы оценивали возможность их помиловании, отсутствует", - считает Малюська.

В рамках реформы пенитенциарной системы в украинских СИЗО могут появиться платные камеры с повышенным комфортом. На данное время в Украине есть СИЗО с камерами различного уровня удобства, лучшие из которых, по слухам, предлагаются за взятки.