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суббота, 12 марта 2022 14:22

Спецтема: Война России против Украины

Оккупанты обстреливают путь эвакуационной колонны к Мариуполю - Павел Кириленко

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Оккупанты обстреливают путь эвакуационной колонны к Мариуполю - Павел Кириленко
Россияне терпят потери. ВСУ уничтожает технику, сбивают ракеты Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Оккупанты продолжают обстреливать пути эвакуационной колонны в Мариуполь.

В окрестностях города продолжаются бои. Отбивают атаки десанта. Продолжаются артиллерийские обстрелы, сообщил глава Донецкой ВГА Павел Кириленко на телемарафоне.

ВСУ отошли от Волновахи, закрепились на окраине. 40 мин назад обстреляли Авдеевку. Враг продолжает тактику. Пытается зажать область в кольцо из северной и южной части. Россияне терпят потери. ВСУ уничтожает технику, сбивают ракеты.

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"Ситуация напряженная, впрочем, мы урезаем позиции, чтобы враг был разбит", – сказал Кириленко.

Сопротивление украинцев российскому врагу уже вошло в историю, но нельзя расслабляться. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении в субботу. "Враг заводит на территорию Украины новые и новые колонны. Они пытаются взять нас количеством и террором. Я уверен, у них это не получится. Но чтобы у них не получилось, еще нужно бороться.

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