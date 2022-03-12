Потери россиян впечатляют, но украинцам не стоит расслабляться - Зеленский

В большинстве армий мира нет столько всего, сколько российские войска потеряли за время вторжения, сказал Зеленский. Фото: president.gov.ua

Сопротивление украинцев российскому врагу уже вошло в историю, но нельзя расслабляться.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении в субботу.

"Враг заводит на территорию Украины новые и новые колонны. Они пытаются взять нас количеством и террором. Я уверен, у них это не получится. Но чтобы у них не получилось, еще нужно бороться.

Еще нужно быть сосредоточенными. Работать вместе. Без внутренних расколов", - обратился глава государства к украинцам.

Президент поблагодарил Мелитополь за сопротивение россиянам и протесты из-за захвата в плен мэра.

"Оккупанты должны видеть, что они чужды нашей земле, на всей нашей земле Украины, и никогда не будут приняты", - сказал.

Зеленский звонил президенту Франции Эмануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу с призывом способствовать освобождению мэра Мелиотополя Ивана Федорова.

"Россияне потеряли уже 31 батальонно-тактическую группу, военные сдаются в плен уже целыми группами и пытаются вернуться в Россию.

Потери захватчиков в технических возможностях просто поражают. В большинстве армий мира нет столько всего, сколько российские войска потеряли за время вторжения", - сказал Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минус еще одна "птичка" – ВСУ уничтожили истребитель оккупантов

"Гуманитарные грузы и коридоры будут стараться формировать каждый день, как и сегодня.

Российская сторона должна обеспечить "тишину" по каждому из этих маршрутов. Иначе, что тогда вообще может гарантировать Россия на любых переговорах?", - сказал президент.

Кабинет министров принял решение о полной отмене налога на добавленную стоимость и акциза на топливо (бензин, дизель) и компенсации местным бюджетам на оплату коммунальных услуг при размещении переселенцев.

Теперь эти решения должна согласовать Верховная Рада, сказал Зеленский.

"Продолжаем работу вместе с европейцами. Обсуждаем вступление Украины в Евросоюз и новый пакет санкций Европы против России. Чтобы поняли: их экономика просто не переживет эту войну", - заявил президент.

С начала полномасштабной агрессии 24 февраля по сегодняшний день, 12 марта, враг потерял более 12 тыс. личного состава.