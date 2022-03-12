Потери россиян впечатляют, но украинцам не стоит расслабляться - Зеленский

 
Ексклюзивы
1/5
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Просмотров: 1494
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Просмотров: 2880
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 7263
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
Просмотров: 7239
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Просмотров: 99462
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
Просмотров: 6698
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2502
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2799
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
Просмотров: 6642
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
Просмотров: 2277
Фото
Все фото
3
20
8
2
3
Оккупанты перевозят вооружение под флагом Красного креста
Оккупанты перевозят вооружение под флагом Красного креста
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
&quot;Сейчас, твари, начнется совсем вторая война&quot; - Арестович пригрозил оккупантам
"Сейчас, твари, начнется совсем вторая война" - Арестович пригрозил оккупантам
Янукович вспомнил Шевченко и предложил Зеленскому сдаться
Янукович вспомнил Шевченко и предложил Зеленскому сдаться
В Украине заблокировали youtube-каналы инфотеррориста Шария
В Украине заблокировали youtube-каналы инфотеррориста Шария
Видео
Все видео
Потери россиян впечатляют, но украинцам не стоит расслабляться - Зеленский
Потери россиян впечатляют, но украинцам не стоит расслабляться - Зеленский
"Идем к победе" - Зеленский записал первое видеообращение с улицы
"Идем к победе" - Зеленский записал первое видеообращение с улицы
У Кивы нашли квартиру в Конче-Заспе на 500 квадратов
У Кивы нашли квартиру в Конче-Заспе на 500 квадратов
Кум Путина первым стал распространять вбросы о биохимических лабораториях - МВД
Кум Путина первым стал распространять вбросы о биохимических лабораториях - МВД
"Решили провести дехимизацию Украины? Аммиаком, фосфором?" – Зеленский пригрозил России новыми санкциями
"Решили провести дехимизацию Украины? Аммиаком, фосфором?" – Зеленский пригрозил России новыми санкциями
Интервью
1/5
"До 700 миллионов человек в мире могут оказаться за чертой голода из-за войны в Украине" - Ярмак
"До 700 миллионов человек в мире могут оказаться за чертой голода из-за войны в Украине" - Ярмак
Просмотров: 198
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
Просмотров: 315
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
Просмотров: 3006
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
1 Просмотров: 3915
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 8874
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
10 марта 2022
Просмотров: 747
Коли нам море по коліно – хай московити бояться!
Після перегляду кінострічки "Великий диктатор" Гітлер оголосив Чарлі Чапліна особистим ворогом. Актор виставив його на посміховисько. Фюрера, грозу ...
суббота, 12 марта 2022 13:45

Спецтема: Война России против Украины

Потери россиян впечатляют, но украинцам не стоит расслабляться - Зеленский

  Комментировать
Потери россиян впечатляют, но украинцам не стоит расслабляться - Зеленский
В большинстве армий мира нет столько всего, сколько российские войска потеряли за время вторжения, сказал Зеленский. Фото: president.gov.ua

Сопротивление украинцев российскому врагу уже вошло в историю, но нельзя расслабляться.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении в субботу.

"Враг заводит на территорию Украины новые и новые колонны. Они пытаются взять нас количеством и террором. Я уверен, у них это не получится. Но чтобы у них не получилось, еще нужно бороться.

Еще нужно быть сосредоточенными. Работать вместе. Без внутренних расколов", - обратился глава государства к украинцам.

Президент поблагодарил Мелитополь за сопротивение россиянам и протесты из-за захвата в плен мэра.

"Оккупанты должны видеть, что они чужды нашей земле, на всей нашей земле Украины, и никогда не будут приняты", - сказал.

Зеленский звонил президенту Франции Эмануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу с призывом способствовать освобождению мэра Мелиотополя Ивана Федорова.

"Россияне потеряли уже 31 батальонно-тактическую группу, военные сдаются в плен уже целыми группами и пытаются вернуться в Россию.

Потери захватчиков в технических возможностях просто поражают. В большинстве армий мира нет столько всего, сколько российские войска потеряли за время вторжения", - сказал Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минус еще одна "птичка" – ВСУ уничтожили истребитель оккупантов

"Гуманитарные грузы и коридоры будут стараться формировать каждый день, как и сегодня.

Российская сторона должна обеспечить "тишину" по каждому из этих маршрутов. Иначе, что тогда вообще может гарантировать Россия на любых переговорах?", - сказал президент.

Кабинет министров принял решение о полной отмене налога на добавленную стоимость и акциза на топливо (бензин, дизель) и компенсации местным бюджетам на оплату коммунальных услуг при размещении переселенцев.

Теперь эти решения должна согласовать Верховная Рада, сказал Зеленский.

"Продолжаем работу вместе с европейцами. Обсуждаем вступление Украины в Евросоюз и новый пакет санкций Европы против России. Чтобы поняли: их экономика просто не переживет эту войну", - заявил президент.

С начала полномасштабной агрессии 24 февраля по сегодняшний день, 12 марта, враг потерял более 12 тыс. личного состава.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Потери россиян впечатляют, но украинцам не стоит расслабляться - Зеленский». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
20
 Просмотров: 99462
Бывшего чиновника СБУ застрелили на блокпосту - СМИ
Бывшего чиновника СБУ застрелили на блокпосту - СМИ Просмотров: 67921
Оккупанты бьют по трем городам. Там сильные взрывы
Оккупанты бьют по трем городам. Там сильные взрывы
 Просмотров: 43582
&quot;Испуганный враг убегает, Z-трофеи покидает&quot; - захватчики показывают пятки от ВСУ
"Испуганный враг убегает, Z-трофеи покидает" - захватчики показывают пятки от ВСУ
5
 Просмотров: 36749
&quot;Здесь по кайфу люди живут&quot; - перехвачен разговор оккупанта
"Здесь по кайфу люди живут" - перехвачен разговор оккупанта
 Просмотров: 30534
Политика
Белорусская армия не будет участвовать в войне России с Украиной - Арестович
Белорусская армия не будет участвовать в войне России с Украиной - Арестович Просмотров: 2574
Семью Пескова "заморозили", Pink Floyd посылают Россию в известном направлении: как врага дожимают санкциями
Семью Пескова "заморозили", Pink Floyd посылают Россию в известном направлении: как врага дожимают санкциями Просмотров: 1721
Резервы оккупантов полегут через 10 дней - Арестович
Резервы оккупантов полегут через 10 дней - Арестович Просмотров: 6932
Запорожскую АЭС обеспечили электричеством – гендиректор МАГАТЭ
Запорожскую АЭС обеспечили электричеством – гендиректор МАГАТЭ Просмотров: 855
"Полный нонсенс" - Совбез ООН возмутили заявления России о "биологическом оружии" в Украине
"Полный нонсенс" - Совбез ООН возмутили заявления России о "биологическом оружии" в Украине Просмотров: 3817
Больше всего комментируют
3
"Методы Гитлера и Сталина": кадыровцы стреляют по захватчикам, которые отступают
3
Армия России не была готова к вторжению в Украину - ВСФ
3
Россия угрожает расстреливать конвои с иностранным оружием для Украины
2
Путин начал посадкам ФСБ за провал своего "блицкрига" - СМИ
1
"Кацапстан должен прекратить свое существование" - Подервянский
Голосов: 1258
Голосование Поддерживаете ли национализацию российского имущества?
  • Да, пусть враг терпит и такие потери
  • Нет, это мало что даст
  • Мне безразлично
Просмотреть