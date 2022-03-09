Оккупанты готовят психологические акции, чтобы взорвать доверие к власти Украины - ВСУ

Генштаб отчитался, что происходит в украинских городах. Фото: facebook.com/GeneralStaff

Враг разрушает гражданскую инфраструктуру и наносит удары по мирному населению.

Защитники Украины сдерживают противника на востоке сразу в трех районах – Донецком, Слобожанском и Таврическом. Агрессоры разбомбили роддом и детскую больницу Мариуполя, сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины оперативную информацию по состоянию на 18:00 9 марта.

На Северо-Западном направлении часть группировок прикрывает государственную границу с Беларусью. В Полесском и Волынском районах идет оборонная операция.

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В Бородянке и Макарове противник при наступлении понес значительные потери. Чернигов держит стойкую оборону. Киев также удерживает определенные рубежи.

"Российские оккупанты деморализованы, психологическое состояние военнослужащих ВС РФ стремительно ухудшается. В то же время, российские подразделения информационной борьбы готовят психологические акции по подрыву доверия к представителям украинской государственной власти на местах", - говорится в сообщении.

Военные формирования Республики Беларусь не готовы поддерживать агрессию Российской Федерации в Украине. Накануне среди белорусских военных был проведен анонимный опрос.