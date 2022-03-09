17 пострадавших, ищут погибших: показали последствия страшного авиаудара по Мариуполю

Фото: dn.npu.gov.ua

В результате вражеского авиаудара по роддому в Мариуполе пострадали 17 человек. Это персонал и роженицы.

Точное количество погибших и пострадавших устанавливается, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Сегодня россияне сбросили авиабомбу в район больницы и роддома, где находились мамы с детьми. Еще один удар пришелся поблизости центра города. Полицейские документируют последствия бомбежки. Взрывотехники собирают вещдоки для Международного суда ООН", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Дело расследуют как нарушение законов и обычаев войны.

Мариуполь находится в осаде от 1 марта. Город – на грани гуманитарной катастрофы. Люди сидят в подвалах без еды, воды. В городе отсутствуют коммуникации. Украинские власти несколько раз обращались к оккупантам с просьбой организовать зеленый коридор, чтобы вывезти людей. Но россияне договоренности срывали. В очередной раз - сегодня, 9 марта. В окрестностях города целый день шли жесткие бои. А после обеда оккупанты нанесли авиаудар по роддому №2 и терапевтическому детскому отделению.