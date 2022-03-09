Белорусы не готовы воевать на стороне РФ - Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

Военные формирования Республики Беларусь не готовы поддерживать агрессию Российской Федерации в Украине.

Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18.00 9 марта.

Накануне среди белорусских военных был проведен анонимный опрос.

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"Был проведен внутренний анонимный опрос по поводу их готовности принять участие в боевых действиях на стороне ВС РФ. Результаты демонстрируют, что подавляющее большинство личного состава не готово к участию в войне против Украины", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что сами российские оккупанты деморализованы, а их психологическое состояние всё ухудшается.

Россия 24 февраля напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины. Бои продолжаются почти на всем периметре государственной границы и во многих городах. Атакуют украинские города и с территории Беларуси. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская восхищается украинцами и президентом Владимиром Зеленским.