Белорусы не готовы воевать на стороне РФ - Генштаб ВСУ

Военные формирования Республики Беларусь не готовы поддерживать агрессию Российской Федерации в Украине.
Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18.00 9 марта.
Накануне среди белорусских военных был проведен анонимный опрос.
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"Был проведен внутренний анонимный опрос по поводу их готовности принять участие в боевых действиях на стороне ВС РФ. Результаты демонстрируют, что подавляющее большинство личного состава не готово к участию в войне против Украины", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что сами российские оккупанты деморализованы, а их психологическое состояние всё ухудшается.
Россия 24 февраля напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины.
Бои продолжаются почти на всем периметре государственной границы и во многих городах. Атакуют украинские города и с территории Беларуси.
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская восхищается украинцами и президентом Владимиром Зеленским.
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