Огромная пробка: более сотни машин стоят на границе с Россией

На украинско-российской границе большие пробки. ФОТО: panoramio.com

В пункте пропуска Гоптовка в Харьковской области на российско-украинской границе образовалась очередь из 160 автомобилей.

Пробка возникла из-за поломки системы таможенного контроля российской стороны, сообщили в пресс-службе Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины:

"От российской стороны поступило сообщение о выходе из строя системы в международном пункте пропуска автомобильного сообщения "Нехотеевка". Поэтому движение транспорта и ограничено в обе стороны".

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Пограничники просят автомобилистов выбирать альтернативные маршруты для пересечения границы.

15 июля сотни туристов застряли на белорусском пункте пропуска "Новая Гута". Туристы двигались автобусами в сторону Украины. Причина пробки - слишком большое количество автобусов, которые прибыли. Пограничники не успевали их быстро осматривать.