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вторник, 17 июля 2018 15:28

Огромная пробка: более сотни машин стоят на границе с Россией

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Огромная пробка: более сотни машин стоят на границе с Россией
На украинско-российской границе большие пробки. ФОТО: panoramio.com

В пункте пропуска Гоптовка в Харьковской области на российско-украинской границе образовалась очередь из 160 автомобилей.

Пробка возникла из-за поломки системы таможенного контроля российской стороны, сообщили в пресс-службе Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины:

"От российской стороны поступило сообщение о выходе из строя системы в международном пункте пропуска автомобильного сообщения "Нехотеевка". Поэтому движение транспорта и ограничено в обе стороны".

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Пограничники просят автомобилистов выбирать альтернативные маршруты для пересечения границы.

15 июля сотни туристов застряли на белорусском пункте пропуска "Новая Гута". Туристы двигались автобусами в сторону Украины. Причина пробки - слишком большое количество автобусов, которые прибыли. Пограничники не успевали их быстро осматривать.

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Голосов: 21553
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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