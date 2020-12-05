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суббота, 05 декабря 2020 11:47

Ограничения остановили ураганные темпы Covid-19 - МОЗ

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Ограничения остановили ураганные темпы Covid-19 - МОЗ
Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 801 тыс. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

Введенные в Украине противоэпидемические ограничения, включая карантин выходного дня, принесли результаты.

МЗ наблюдает уменьшение скорости распространения коронавируса. Об этом шла речь на утреннем брифинге министра здравоохранения Максима Степанова.

Правительство не получило максимального результата. Но введенные карантинные ограничения остановили ураганное распространения болезни.

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"Мы уже четвертый день видим, что эти цифры меньше, чем те, что были неделю назад. У нас сегодня 13 825 заболевших за минувшие сутки, а в субботу на прошлой неделе было 16 294. То есть почти на 2,5 тысячи человек заболело меньше" , - пояснил он.

Степанов добавил, что летальность от коронавируса в Украине одна из самых низких среди страны Европы.

"Если посмотреть по проценту летальности, а он у нас один из самых низких в Европе, он составляет около 1,7%. Это основной результат. Мы сохранили жизнь минимум 42 человек", - подчеркнул министр.

За последние сутки в Украине обнаружили 13 825 новых больных коронавирусом. Из них детей - 713, медработников - 629. Всего, по состоянию на утро 5 декабря, имеем 801 716 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 13 421 - летальные. 226 пациентов умерли за последние сутки. Преодолели болезнь 412 553 пациента, из них за последние сутки - 14 784, сообщает Минздрав.

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Дата
05
декабря

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