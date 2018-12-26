Ограничение на въезд россиян в Украину продолжит действовать

МВД продолжит работать в усиленном режиме. Фото: "Цензор.нет"

После завершения действия режима военного положения в Украине все органы системы Министерства внутренних дел продолжат нести службу в усиленном варианте.

"Принимая во внимание сложную ситуацию безопасности, все органы системы МВД продолжают работать в усиленном варианте несения службы. В том числе, решением СНБО продлено действие ограничительных мер Госпогранслужбы въезда в Украину мужчин - граждан России", - сказал первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает "Цензор.нет".

С начала введения военного положения не допущен въезд на территорию Украины 1616 граждан РФ, в том числе в областях, где было введено военное положение - 866 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко отчитался о результатах военного положения

Российской стороной за это время возвращен 351 гражданин Украины.

26 декабря 2018-го в 14:00 президент Украины Петр Порошенко объявил об окончании военного положения в Украине. Военное положение ввели через агрессию России в Керченском проливе 26 ноября. Тогда во время мирного перехода украинские малые артиллерийские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" были атакованы русскими пограничниками.