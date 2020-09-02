Огонь полностью уничтожил село на Харьковщине - ОГА

На Харьковщине один населенный пункт полностью уничтожено пожаром. Фото: Telegram

На Харьковщине пылает 500 га леса, а один населенный пункт полностью уничтожен пожаром.

Жертв нет, количество пострадавших выясняется. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер в Telegram.

"По оперативной информации пока пожаром охвачено около 500 га леса, есть 3 основные очаги возгорания, один из которых локализован. К сожалению, один населенный пункт полностью уничтожено пожаром, еще в двух есть места возгорания" , - отметил он.

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Кучер сообщил, что над ликвидацией пожара работает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, полиция и "безумное количество волонтеров". Задействовали также наземную технику, авиацию и пожарный поезд.

2 сентября в МВД сообщали, что продолжается ликвидация пожара в Харьковской области: горит хвойный лес на площади около 80 га.

Президент Владимир Зеленский собрал срочное совещание по лесных пожаров на Харьковщине и Луганщине. По последним данным, площадь возгорания составляет 400 гектаров, из них 100 гектаров - верховой пожар.