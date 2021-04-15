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четверг, 15 апреля 2021 03:15

Одного раза может быть недостаточно. Украинец четыре раза переболел Covid-19

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Одного раза может быть недостаточно. Украинец четыре раза переболел Covid-19
Харьковчанин четыре раза переболел коронавирусом. Фото: Reuters

Один из жителей Харькова переболел Covid-19 уже четыре раза.

Медики поясняют, что из-за проблем со здоровьем у него просто не формировался иммунитет, со ссылкой на заведующего терапевтического отделения Харьковской городской клинической больницы №17 Романа Елисеева сообщает Telegram-канал "Вартові Еспресо".

У мужчины из-за сопутствующих нарушений в работе организма не вырабатывались антитела. Поэтому он четыре раза заболевал Covid-19.

"Один пациент переболел четыре раза. Из-за сопутствующих патологий не вырабатывались антитела. Его уже выписали", – сообщил Елисеев.

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Согласно новому исследованию, постоянная физическая активность снижает риск тяжелого течения Covid-19. У тех, кто выполнял умеренную или высокую физическую активность не менее 150 мин. в неделю, коронавирус протекал значительно легче и зафиксировано меньше случаев смерти из-за болезни.

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