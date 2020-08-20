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четверг, 20 августа 2020 14:00

Одна из областей Украины усиливает контроль за карантином

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Одна из областей Украины усиливает контроль за карантином
Правоохранители напоминают, что за нарушение правил карантина предусмотрены штрафы. Фото: pixabay

Контроль за соблюдением карантинных ограничений решили усилить в Харьковской области.

Причиной этого стало ухудшение ситуации с коронавирусом, сообщили в пресс службе полиции Харьковской области.

За прошедшие сутки в регионе зафиксировали антирекорд по количеству новых случаев коронавируса - заболели 242 человека.

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"В связи с ухудшением ситуации по распространению коронавирусной инфекции на территории области, харьковская полиция вместе с облгосадминистрацией, городскими властями, Госпродпотребслужбой, ДСНС, службами Министерства здравоохранения активизирует совместные мероприятия, направленные на недопущение увеличения случаев инфицирования населения", - сообщили в полиции

Правоохранители напоминают, что за нарушение правил карантина предусмотрены штрафы от 17 до 170 тисяч гривен, так и тюремный срок от 3 до 8 лет.

За последние сутки в Украине обнаружили 1967 новых больных коронавирусом. Это новый абсолютный рекорд с начала эпидемии в стране.

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