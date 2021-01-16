Одевайтесь теплее: в Украине будет до –21°

Морозный 16 января: как погода удивит украинцев. Фото: pixabay

16 января в Украине значительно снизится температура воздуха ночью до 12-18 ° мороза, местами в северных областях до 21 ° мороза, днем до 10-16 ° мороза; 17-18 января холодная погода сохранится, по данным Укргидрометцентра,

По Киеву 16 января ожидают значительное снижение температуры: ночью до 13-18 ° мороза, днем до 11-15 ° мороза; 17-18 января погода будет такой же.

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По Киевской области 16 январю будет снижение: ночью до 13-18 ° мороза, местами до 21 ° мороза, днем до 11-16 ° мороза; 17-18 января погода будет оставаться холодной.

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