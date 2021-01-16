Одевайтесь теплее: в Украине будет до –21°

 
Ексклюзивы
1/5
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
1 Просмотров: 1242
Украинских войнов вывели из ДАПа
Украинских войнов вывели из ДАПа
Просмотров: 882
Что взять в путешествие во время снегопадов - эксперт дал 3 советы
Что взять в путешествие во время снегопадов - эксперт дал 3 советы
Просмотров: 279
Рассказали о последствиях государственного регулирования цен на газ
Рассказали о последствиях государственного регулирования цен на газ
1 Просмотров: 558
Войны между проукраинскими силами вызывают беспокойство - Ройтбурд
Войны между проукраинскими силами вызывают беспокойство - Ройтбурд
3 Просмотров: 720
4 языка и религиозные каноны - как учатся дети с хасидского движения "Хабад" в Одессе
4 языка и религиозные каноны - как учатся дети с хасидского движения "Хабад" в Одессе
Просмотров: 756
Украина - единственная в Европе, где 20 лет не было переписи населения
Украина - единственная в Европе, где 20 лет не было переписи населения
2 Просмотров: 270
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
2 Просмотров: 1980
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 441
Назвали 3 модные тенденции строительства жилья
Назвали 3 модные тенденции строительства жилья
Просмотров: 1224
Фото
Все фото
6
6
5
5
10
Кот или дракон: тернополянка создает невероятные рюкзаки
Кот или дракон: тернополянка создает невероятные рюкзаки
Ученик младшей школы принес марихуану-украинка об опыте работы учительницей
Ученик младшей школы принес марихуану-украинка об опыте работы учительницей
&quot;Течение тянуло вниз&quot;. Ведущий тревел-шоу чуть не погиб во время съемок
"Течение тянуло вниз". Ведущий тревел-шоу чуть не погиб во время съемок
&quot;На холоде кот умирает за 4 часа&quot; - как помочь животным
"На холоде кот умирает за 4 часа" - как помочь животным
Трассу Киев-Харьков угражают перекрыть, пока газ не будет по 2 грн
Трассу Киев-Харьков угражают перекрыть, пока газ не будет по 2 грн
Видео
Все видео
Украина - единственная в Европе, где 20 лет не было переписи населения
Украина - единственная в Европе, где 20 лет не было переписи населения
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Где в Украине наибольше случаев коронавируса
Где в Украине наибольше случаев коронавируса
Скандал: украинская блогерша назвала Россию любимой страной
Скандал: украинская блогерша назвала Россию любимой страной
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Интервью
1/5
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
2 Просмотров: 1980
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 450
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 1548
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 5517
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
8 Просмотров: 783
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
15 января 2021
Просмотров: 0
Свято, яке завжди з тобою
З наближенням будь-якого свята оживають маркетологи. І батьківські чати. Якщо хто не знав, це така вайберна комунікаційна бульбашка, де відбувається ...
суббота, 16 января 2021 09:58

Одевайтесь теплее: в Украине будет до –21°

  Комментировать
Одевайтесь теплее: в Украине будет до –21°
Морозный 16 января: как погода удивит украинцев. Фото: pixabay

16 января в Украине значительно снизится температура воздуха ночью до 12-18 ° мороза, местами в северных областях до 21 ° мороза, днем до 10-16 ° мороза; 17-18 января холодная погода сохранится, по данным Укргидрометцентра,

По Киеву 16 января ожидают значительное снижение температуры: ночью до 13-18 ° мороза, днем до 11-15 ° мороза; 17-18 января погода будет такой же.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на выходные: что делать, чтобы ваша жизнь существенно улучшилась

По Киевской области 16 январю будет снижение: ночью до 13-18 ° мороза, местами до 21 ° мороза, днем до 11-16 ° мороза; 17-18 января погода будет оставаться холодной.

Портал Gazeta.ua предлагает 5 советов, которые помогут водителям избежать неприятных ситуаций в непогоду.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Одевайтесь теплее: в Украине будет до –21°». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
января

Украина объявила войну России

Вашингтон начал военную операцию

Украинских войнов вывели из ДАПа

Маньяк убивал и ел тела детей

Самое читаемое
&quot;Не за что лечиться. Уйду с удовольствием&quot; - мужчина всколыхнул сеть страшным сообщением
"Не за что лечиться. Уйду с удовольствием" - мужчина всколыхнул сеть страшным сообщением 2 Просмотров: 28738
Раскованная модель едва удержала обнаженную пышную грудь: горячие фото
Раскованная модель едва удержала обнаженную пышную грудь: горячие фото
8
 Просмотров: 12006
Ирэна Карпа захватила сеть снимками в стиле ню и поделилась советами для частных фотосессий
Ирэна Карпа захватила сеть снимками в стиле ню и поделилась советами для частных фотосессий
6
 Просмотров: 9036
Какие машины с &quot;автоматом&quot; можно купить стоимостью до 39 тыс. грн
Какие машины с "автоматом" можно купить стоимостью до 39 тыс. грн
5
 1 Просмотров: 6453
Тихий сердечный приступ - симптом, о котором вы не знали
Тихий сердечный приступ - симптом, о котором вы не знали Просмотров: 6318
Общество
Будет болеть горло, может исчезнуть обоняние – медицинский гороскоп на субботу
Будет болеть горло, может исчезнуть обоняние – медицинский гороскоп на субботу
 Просмотров: 207
Когда ждать сильных магнитных бурь
Когда ждать сильных магнитных бурь Просмотров: 288
Коронавирус расползается по Украине: последние цифры
Коронавирус расползается по Украине: последние цифры Просмотров: 675
Гороскоп на выходные: что делать, чтобы ваша жизнь существенно улучшилась
Гороскоп на выходные: что делать, чтобы ваша жизнь существенно улучшилась
 Просмотров: 801
Covid-19. Ляшко рассказал о ситуации с вакциной
Covid-19. Ляшко рассказал о ситуации с вакциной Просмотров: 198
Больше всего комментируют
8
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
6
Хомчак вызвал возмущение заявлением о "хороших" россиянах
5
Офис президента сотрудничает с Медведчуком и его каналами - депутатка
3
Войны между проукраинскими силами вызывают беспокойство - Ройтбурд
3
Горнолыжные курорты проверят на соблюдение карантина
Голосов: 54832
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть