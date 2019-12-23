"Очень измученная, но терпеливо борется за жизнь" - мать умоляет помочь собрать $220 тыс.

София Алгаш нуждается в помощи на лечение в израильской клинике. Фото: Оксана Алгаш

В 6-летней Софии Алгаш из города Ямполь Винницкой области обнаружили врожденную мутацию генов. Ребенку нужна срочная пересадка костного мозга, которую будут делать в Израиле. На это нужно $220 тыс.

"Доченька родилась с синим оттенком кожи. Врачи обвинили, что виновата я, потому что плохо тужилась. Но впоследствии в дочери обнаружили низкий уровень тромбоцитов. Мы пролечились, было все хорошо. А потом в течение двух месяцев трижды попадали в областную детскую больницу. Тромбоциты поднимали, но они снова снижались. в "Охматдете" анализы привели в норму. Дома мы принимали витамины и противовирусные. Доченька росла активной и энергичной. Так продолжалось четыре года. Однажды здоровье Софийке резко ухудшилось. В реанимации предполагали различные болезни, точного диагноза никто не говорил. Только американские врачи по анализу слюны, который мы туда направили, установили мутацию генов крови. Постоянные переливания тромбоцитов и эритроцитов истощили дочь. Нарушается работа печени, сердца, почек. Беспокоит тошнота. Организм не имеет иммунитета, "ловит" вирусы. Софийка очень измученная, но терпеливо борется за свою жизнь. На пересадку нас готова взять израильская клиника, но надо 22 тысяч долларов. Для нашей семьи это неподъемная сумма. Мы просим неравнодушных людей помочь спасти нашу дочь", - говорит Оксана Алгаш.

Реквизиты для помощи:

Карточки Приватбанка гривна - 4149 4991 3617 5773 или 5168 7573 3863 4704. Доллар - 4731 2196 0042 3069 (Алгаш Оксана Викторовна).