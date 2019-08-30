Обыски на "Суспільному": ГБР проверяет приобретение оборудования на 15 млн грн

В Держбюро уверяют, что ведут расследование с апреля 2019 года. Фото: https://ua.korrespondent.net

Государственное бюро расследований проверяет приобретение оборудования для "Суспільного" на 15 млн. грн.

В ведомстве заявили, что ведут расследование с апреля 2019 года. Тогда ГБР открыло дело о злоупотреблении служебным положением, в рамках которого проверяется, был ли фиктивным договор поставки оборудования для Национального телерадиовещателя. Об этом сказано в реестре судебных решений.

Отмечается, что 14 декабря 2017 между НСТУ в лице председателя правления Зураба Аласании и ООО "ВижнХаус" заключили договор на закупку аудиовизуального оборудования на сумму 15 млн. грн.

Следствие установило, что в контрактах также фигурируют ООО "Оникс Солюшинз", ООО "Современные Айти технологии", ООО "Надежный интернет-магазин", а также благотворительный фонд поддержки создания и развития общественного телевидения и радиовещания в Украине.

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"В начале июля 2019 следователь ГБР получил в суде доступ к информации о движении средств на счетах НСТУ для подтверждения или опровержения факта фиктивности сделки, выявления признаков растраты средств, путем перевода их на контрагентов без фактического выполнения каких-либо работ", - отмечается в сообщении .

На странице в Facebook Зураб Аласания сообщил, что следователи, которые пришли к нему с обыском, вели себя спокойно.

"Полковник, подполковник и майор СБУ - за кадром, следователь ГБР за фортепиано, пишет протокол обыска. Что именно ищут - сказать сложно, имеют постановление суда на изъятие бумаг и электронных носителей. Забрали какие-то старые копии каких-то старых рабочих документов, а также материалы конференции совета Европы по стратегическому развитию "Суспільного". Есть мысли о политических корнях, связанных со свободой слова? И не связано ли это с иском господина Богдана программе Схемы и к НСТУ? Не знаю. Мне кажется, ГБР демонстрирует мышцы, показывает новой власти, что в строю правоохранителей они заметны ", - предположил председатель "Суспільного".

Ранее стало известно, что ГБР проводит обыски в офисе НСТУ, а также в квартире Зураба Аласании и еще нескольких других сотрудников компании. В НСТУ сообщили, что люди, которые утром пришли в помещение "Суспільного", не представились и не предъявили постановления суда с разрешением на проведение следственных действий. Зато в ГБР заверили, что обыски проводятся с соблюдением всех требований Уголовно-процессуального кодекса Украины и никоим образом не препятствуют работе телерадиокомпании. Сам Аласания ранее прокомментировал обыски в своей квартире. Он сообщил, что у него ищут документ и флешки.