ОБСЕ глубоко обеспокоилась судьбой каналов "112 Украина" и NewsOne

Дезир подчеркнул, что если в пропаганде есть подстрекательство к ненависти и насилию, могут быть применены пропорциональные меры с использованием имеющихся юридических и правовых документов.Фото: ukrinform.ua

В ОБСЕ обеспокоены решением Верховной Рады, предлагающей СНБО ввести санкции против телеканалов "112 Украина" и NewsOne.

Такую позицию высказал представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир.

"Свобода выражения и свобода средств массовой информации являются основными обязательствами государств-участников ОБСЕ, которые следует уважать и выполнять. Любые ограничения, наложенные на эти права, в том числе во имя защиты национальной безопасности или противодействия пропаганде, должны быть строго ограничены по масштабу, пропорциональными и обеспечивать адекватные гарантии против злоупотребления через независимую судебную систему.

Я глубоко обеспокоен любым будущим решением о прекращении или потенциальном блокировании регулярного функционирования средств массовой информации в Украине", - подчеркнул Дезир.

Он отметил, что лучшим механизмом нейтрализации влияния пропаганды является наличие открытой, разнообразной и динамической медиа среды. Если пропаганда означает подстрекательство к ненависти и насилию, могут быть применены пропорциональные меры с использованием имеющихся юридических и правовых документов.

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4 октября Верховная Рада поддержала петицию украинцев против "112 Украина" и NewsOne. Парламент направил Совету нацбезопасности и обороны обращение о применении экономических санкций против этих телеканалов и аннулировании или отмене их лицензий.