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четверг, 04 марта 2021 13:00

Общество и государство вырабатывают общий язык. Это здоровый процесс, но без гарантированного успеха - самое интересное в свежем номере журнала "Країна"

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"Украинцы не до конца осознают, сколько власти имеют, - говорит в интервью "Країні" консультант по стратегиям и управлению изменениями Александра БАКЛАНОВА. - Нам часто кажется, что реформы и решения идут сверху. Но Украина - тот тип общества, где изменения идут снизу.

Активная часть общества власть не контролирует, но влияет на нее. Государство в глазах граждан не имеет достаточного доверия, чтобы быть состоятельным. Оно вынуждено обращаться к обществу. До сих пор это срабатывало как предохранитель от автократии. Но вместо отталкивания от более глубокого понимания потребностей людей, власть ориентируется на популярность. Спотыкаясь, находим общий язык между гражданским обществом и политическими элитами. Это позволит не доводить кризис до майданов, сигнализировать власти, где больше всего болит, где требуются немедленные изменения. Очерчивать границы, за которые нельзя выходить. Это здоровый процесс, но без гарантированного успеха".

 

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Подробности читайте в "Країні" №9 (562) от 4 марта 2021 года. Печатную версию можно приобрести в точках продажи прессы или подписаться - подписной индекс - 37278. Ваши впечатления о журнале присылайте по адресу: [email protected] или пишите на странице журнала в социальных сетях http://www.facebook.com/kraina.journal.

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марта

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