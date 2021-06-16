Общество будет похоже на колонию муравьев. Как культура влияет на эволюцию

Человечество переживает "особый эволюционный переход". Фото: pixabay.com

Приобретенные знания, навыки и опыт помогают людям адаптироваться к окружающей среде и решать проблемы лучше, чем генетика.

Эксперты из Университета штата Мэн считают, что культурная адаптация происходит быстрее в больших группах, пишет Daily Mail.

"Метафора "общество как организм", в конце концов, не такая уж и метафорическая. Это может помочь лучше понять, как люди могут вписаться в хорошо организованную и взаимовыгодную систему", - сказал Тим Уоринг, доцент кафедры моделирования социально-экологических систем в Университете штата Мэн.

Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the Royal Society B, показало, что человечество переживает "особый эволюционный переход", в котором культура доминирует в процессах развития.

Например, в борьбе с коронавирусом важен общественный иммунитет. Со временем организм человека приобретет устойчивость к вирусу в результате генетической эволюции. Однако это медленный процесс, который приводит к многочисленному количеству заболеваний и смертей.

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Современные люди не ждут, пока болезнь убьет слабых, а борются с ней. Поэтому разрабатывают вакцины и методы лечения. Все это происходит на основе приобретенных знаний и опыта.

Еще одна культурная эволюция - адаптация гестационного суррогатного материнства. Пары, которые не могут иметь детей, дают возможность другой женщине вынашивать и рожать их генетическое потомство.

"Мы предполагаем, что в будущем люди эволюционируют от отдельных генетических организмов к культурным группам, которые будут функционировать как суперорганизм - как колонии муравьев или пчел", - сказал Уоринг.

Вся территория Украины перешла в зеленую зону карантина. Среди стран мира занимает 48-е место по количеству новых заражений, а среди стран Европы - восьмую позицию. За последние сутки в Украине обнаружили 1014 новых больных коронавирусом.