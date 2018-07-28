Обрушилось здание студенческого общежития

Последствия обрушения общежития в Житомирской области. Фото: ДСНС

Утром 28 июня в Житомирской области обрушилась часть здания общежития Новочерторийского государственного аграрного техникума.

В результате, разрушено 25 жилых комнат, общей площадью около 250 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"28 июля около 6:00 в селе Новая Чертория Любарского района на территории Новочерторийского государственного аграрного техникума произошло частичное разрушение пятиэтажного здания общежития", - рассказали спасатели.

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К счастью, обошлось без погибших и травмированных. На месте работают спасатели.

Последствия обрушения общежития в Житомирской области. Фото: ДСНС

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