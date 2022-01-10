Обнаружили уязвимость, "крадущую" персональные данные с iPhone

Специалисты по кибербезопасности из ZecOps обнаружили новую уязвимость на всех iPhone. Фото: Business Insider

У телефонов iPhone обнаружили уязвимость, которая маскируется под экран выключения и "ворует" данные с камеры.

Уязвимость получила название NoReboot, говорится в блоге компании по кибербезопасности ZecOps.

"Пользователю кажется, что его смартфон отключился, но на самом деле он продолжает работать, предоставляя злоумышленникам удаленный доступ к микрофону и камере iPhone, а также возможность делать почти все, что те захотят", - говорится в сообщении.

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Вирус отключает уведомления, вибрацию и дисплей. iPhone перестает реагировать на прикосновение. Согласно отчету экспертов, после выполнения ручного перезапуска устройства вирусное ПО продолжает работать, поскольку привлекает фоновые процессы backboardd, InCallSrvice и SpringBoard.

Помешать работе уязвимости может лишь так называемая "глубокая перезагрузка", для которой нужно последовательно нажимать кнопки громкости и питания. Подробнее это описано на странице поддержки компании Apple.

Уязвимость работает на любой версии iOS. Четкой инструкции по удалению вируса пока не существует.

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Apple стала первой в мире компанией, которая достигла капитализации в три триллиона долларов. Это произошло в первый же день биржевых торгов 2022 года. Рыночная стоимость Apple стала больше, чем весь фондовый рынок Германии.