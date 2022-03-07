Обнародовали имена и фото российских летчиков, бомбящих украинские города

Назвали имена и показали фотографии кафиров-летчиков Российской Федерации, бомбящих мирное население и инфраструктуру Украины.

Атакуют украинские города с воздуха, в частности, штурман Павел Андреев, летчик, старший лейтенант Максим Бабурин, старший летчик Юрий Кучеров, майор Игорь Лупарев, капитан, командир вертолета Артем Нарзаев и летчик Сергей Таран. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Списки с данными, званиями и фотографиями российских оккупантов – публикуем в полном объеме.

Фото: gur.gov.ua

В сети обнародовали имена российских оккупантов, бомбящих Харьков из самолетов. В воздушных атаках на первую столицу Украины принимают участие военные 559-го бомбардировочного авиационного полка 1-й гвардейской смешанной авиационной дивизии Военно-воздушных сил России.