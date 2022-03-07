Обнародовали имена и фото российских летчиков, бомбящих украинские города

 
Ексклюзивы
1/5
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
Просмотров: 2079
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
Просмотров: 306
Украинцы сломали планы Путина, он бесится" - чего хочет Кремль в войне с Украиной
Украинцы сломали планы Путина, он бесится" - чего хочет Кремль в войне с Украиной
1 Просмотров: 11682
Чем больше проигрывает российская армия, тем более подлые и кровавые ее преступления – что пишет о нас мировая пресса
Чем больше проигрывает российская армия, тем более подлые и кровавые ее преступления – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2079
Львов готовится к обороне и принимает беженцев: как сейчас живет один из главных форпостов тыла
Львов готовится к обороне и принимает беженцев: как сейчас живет один из главных форпостов тыла
Просмотров: 2106
"Не смогу простить врагам и убийцам" - как сети в Прощенное воскресенье реагируют на войну
"Не смогу простить врагам и убийцам" - как сети в Прощенное воскресенье реагируют на войну
Просмотров: 1008
"Сотни миллиардов долларов" - сколько денег Украина может получить от национализации российских активов
"Сотни миллиардов долларов" - сколько денег Украина может получить от национализации российских активов
Просмотров: 3051
Российские окупанты - террористы и трусы, способные нападать только на гражданских– что пишет о нас мировая пресса
Российские окупанты - террористы и трусы, способные нападать только на гражданских– что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 3376
"Украинцы сейчас предстали в центре истории" – что пишет о нас мировая пресса
"Украинцы сейчас предстали в центре истории" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 396
"В Крыму оккупанты забирают молодежь в армию. Люди напуганы" - Чубаров
"В Крыму оккупанты забирают молодежь в армию. Люди напуганы" - Чубаров
Просмотров: 828
Фото
Все фото
5
12
4
3
9
В результате вражеских обстрелов пострадал художественный музей в Харькове
В результате вражеских обстрелов пострадал художественный музей в Харькове
Обнародовали имена и фото российских летчиков, бомбящих украинские города
Обнародовали имена и фото российских летчиков, бомбящих украинские города
Водители, наводчики и командующий группой: на Сумщине задержали 14 оккупантов
Водители, наводчики и командующий группой: на Сумщине задержали 14 оккупантов
Оккупированный Энергодар прощается с убитыми защитниками Запорожской АЭС
Оккупированный Энергодар прощается с убитыми защитниками Запорожской АЭС
8 погибших, уничтожены здания: показали последствия ночных авиаударов по Харькову
8 погибших, уничтожены здания: показали последствия ночных авиаударов по Харькову
Видео
Все видео
Российским захватчикам приказали убивать мирных украинцев - СБУ
Российским захватчикам приказали убивать мирных украинцев - СБУ
Оккупированная Чаплинка вышла на митинг против захватчиков – те открыли огонь
Оккупированная Чаплинка вышла на митинг против захватчиков – те открыли огонь
В Гааге начались слушания о геноциде по иску Украины против РФ
В Гааге начались слушания о геноциде по иску Украины против РФ
Оккупанты предложили эвакуировать украинцев в РФ - Украина ответила
Оккупанты предложили эвакуировать украинцев в РФ - Украина ответила
В Одессе уничтожили российский корабль
В Одессе уничтожили российский корабль
Интервью
1/5
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Просмотров: 2844
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
Просмотров: 468
"Надо продержаться еще несколько недель" – военный инструктор
"Надо продержаться еще несколько недель" – военный инструктор
Просмотров: 882
"Если Путин захватит Киев, то двинется на Варшаву" - историк
"Если Путин захватит Киев, то двинется на Варшаву" - историк
Просмотров: 2628
"Россию могут остановить только несоизмеримые потери военных и массовое уничтожение техники" - полковник
"Россию могут остановить только несоизмеримые потери военных и массовое уничтожение техники" - полковник
Просмотров: 6876
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
03 марта 2022
Просмотров: 549
Ті, хто тут
Вперше здається гріхом, що ти немолодий, а через те відсунутий на дальній край війни. Тут є радіо, й ти знаєш усе, що знають всі. Без цього було б ...
понедельник, 07 марта 2022 21:32

Спецтема: Война России против Украины

Обнародовали имена и фото российских летчиков, бомбящих украинские города
12

  Комментировать

Назвали имена и показали фотографии кафиров-летчиков Российской Федерации, бомбящих мирное население и инфраструктуру Украины.

Атакуют украинские города с воздуха, в частности, штурман Павел Андреев, летчик, старший лейтенант Максим Бабурин, старший летчик Юрий Кучеров, майор Игорь Лупарев, капитан, командир вертолета Артем Нарзаев и летчик Сергей Таран. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Гуманитарные коридоры" оккупантов стали бы ловушкой для людей - разведка

Списки с данными, званиями и фотографиями российских оккупантов – публикуем в полном объеме.

Российский летчик Павел Андреев, бомбящий мирное население Украины
Фото: gur.gov.ua
Российский летчик Павел Андреев, бомбящий мирное население Украины
Российский летчик Максим Бабурин, бомбящий мирное население Украины
Российский летчик Максим Бабурин, бомбящий мирное население Украины
Российский летчик Юрий Кучеров, бомбящий мирное население Украины

В сети обнародовали имена российских оккупантов, бомбящих Харьков из самолетов. В воздушных атаках на первую столицу Украины принимают участие военные 559-го бомбардировочного авиационного полка 1-й гвардейской смешанной авиационной дивизии Военно-воздушных сил России.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Обнародовали имена и фото российских летчиков, бомбящих украинские города». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Премьер Израиля позвонил Зеленскому после разговора с Путиным
Премьер Израиля позвонил Зеленскому после разговора с Путиным 1 Просмотров: 35634
В России нашли &quot;козла отпущения&quot; за провал блицкрига в Украине - эксдепутат Госдумы
В России нашли "козла отпущения" за провал блицкрига в Украине - эксдепутат Госдумы Просмотров: 27221
Франция сделала обнадеживающий прогноз по поводу окончания войны
Франция сделала обнадеживающий прогноз по поводу окончания войны Просмотров: 23085
Жители шести областей остались без газа
Жители шести областей остались без газа Просмотров: 21765
Россия перебрасывает в Украину войска с Кавказа. Это станет для нее катастрофой – Арестович
Россия перебрасывает в Украину войска с Кавказа. Это станет для нее катастрофой – Арестович Просмотров: 19702
Общество
Автор книг о Гарри Поттере перечислила украинским детям $1 млн
Автор книг о Гарри Поттере перечислила украинским детям $1 млн Просмотров: 18
Львов больше не может принимать беженцев - Садовый
Львов больше не может принимать беженцев - Садовый Просмотров: 90
Заблокировали оба YouTube-канала российского пропагандиста Соловьева
Заблокировали оба YouTube-канала российского пропагандиста Соловьева Просмотров: 63
Украина сбила 52 самолета оккупанта и 69 боевых вертолетов
Украина сбила 52 самолета оккупанта и 69 боевых вертолетов Просмотров: 144
Военным будут дополнительно выплачивать 30 тысяч гривен ежемесячно
Военным будут дополнительно выплачивать 30 тысяч гривен ежемесячно Просмотров: 54
Больше всего комментируют
5
Янукович снова прилетел в Беларусь перед переговорами Украины с россиянами
3
Венгрия запретила поставлять Украине оружие через свою территорию
2
Пилоты-убийцы сбитого над Харьковом истребителя живы – одного уже повязали
2
Порошенко призвал закрыть украинское небо и дать больше оружия
1
В Украине появятся лагеря для пленных - Арестович
Голосов: 59732
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть