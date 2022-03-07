Убийцы Харькова: обнародовали имена оккупантов, которые с самолетов бомбят город

В сети обнародовали имена российских оккупантов, бомбящих Харьков из самолетов.

В воздушных атаках на первую столицу Украины принимают участие военные 559-го бомбардировочного авиационного полка 1-й гвардейской смешанной авиационной дивизии Военно-воздушных сил России, сообщает Цензор.НЕТ.

Списки с данными и званиями фашистских летчиков – публикуем в полном объеме.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.