Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах

Александр Хара: Кремль не согласится на компромисс. Россияне хотят контролировать Украину, а не вернуть своих людей домой. Фото: Украинское интерес

В течение месяца может состояться обмен пленными между Россией и Украиной. Говорят о формате 10 на 10 или 15 на 15. Можем получить наших людей назад и разблокировать процесс обмена всех на всех.

Об этом на брифинге 16 июля сообщил заместитель председателя Офиса президента Вадим Пристайко. Таких договоренностей достигли на встрече советников лидеров Нормандской четверки 12 июля. Там присутствовали сам Вадим Пристайко, помощник президента России Владислав Сурков, представители Франции и Германии.

В список лиц, которыми могут обменяться Киев и Москва включили также украинских моряков, которых россияне захватили в Керченском проливе. Об этом сказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. 15 июля она встретилась со своей российской коллегой Татьяной Москальковой. Они обменялись списками пленных. В украинском - 150 имен.

Пленные украинцы - это инструмент для Кремля. Рычаг давления на нашу власть, который Путин использует, чтобы повлиять на внешнюю и внутреннюю политику Украины. Хочет, чтобы мы согласились на уступки, которые вредят государственности. Поэтому Москва так просто не отдаст пленных.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит эксперт по международным вопросам Александр Хара.

Как сейчас можно охарактеризовать ситуацию вокруг обмена пленными? Чего пытаются добиться россияне?

- Все украинские пленные в России являются политическими заложниками. Будучи таким они могут быть пользы для реализации имперской политики Кремля. Являются активом Путина, который он будет использовать для достижения своих целей в украинском вопросе. Речь может идти о содействии проходу в Верховную Раду большего количества пророссийских депутатов. Образование там некой пятой колонны. Это может произойти в рамках определенных скрытых договоренностей между Кремлем и Офисом президента Зеленского относительно будущей конфигурации в парламенте.

Также россияне хотят всему миру продемонстрировать свою победу. Например, обменять каких-то одиозных лиц, осужденных у нас за государственную измену, на невинных моряков. У Москвы есть много вариантов, как использовать ту ситуацию, которая сложилась.

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Раньше тоже поднимали тему обмена пленными, но этого не происходило. Есть вероятность, что обмен сорвется и на этот раз?

- Скорее всего так и будет. Сорвется по вине российской стороны. Москва слишком много хочет. Требует политических уступок от украинской власти. Хочет, чтобы мы начали диалог, как они говорят, со своими гражданами. То есть с ЛНР и ДНР. Это - неприемлемо для Украины. Начать с ними переговоры - значит признать их единственной стороной конфликта и нивелировать полностью влияние России. Владимир Зеленский уже заявлял, что не пойдет на этот шаг. Кремль в свою очередь не согласится на компромисс. Хотят победы, а не возвращение своих людей домой.

К тому же на Россию по этому вопросу прекратило существенно давить международное общество. Дональд Трамп закрывает глаза на Украину, планирует встречу с Путиным, чтобы решать свои вопросы. Европейский Союз еще формирует свои исполнительные и законодательные органы после выборов. Западные партнеры обычно реагируют на кризис, обострение. Они привыкли, что украинцы годами находятся в русском плену. Это уже не вызывает у них беспокойство.

Предлагали ряд форматов обмена. Сейчас в Офисе президента говорят о 10 на 10. Какой формат был бы наиболее удачным для Украины?

- Украина предлагала обмен всех на всех. Но не можем реализовать эту модель, потому что есть большое количество наших граждан, которых Москва не признает украинскими пленными. Например, того же Олега Сенцова россияне считают своим гражданином. Он из Крыма, а с точки зрения Москвы это территория России. И отдавать его они не хотят. Поэтому формат "всех на всех" при таких условиях превращается в ситуацию, когда Путин сам будет решать, кого отдать Украине.

Зеленский много внимания акцентирует на возвращении украинских граждан домой. Встречался с их семьями. Поэтому провокации по обмену со стороны России - это еще и дестабилизирующий фактор для нового президента. РФ это тоже понимает и планирует использовать его максимально. Они не заинтересованы в обмене. Не хотят терять такой действенный инструмент достижения своих целей и давления на Украину.

Ранее международный трибунал обязал Россию вернуть украинских моряков. Она не сделала этого. Понесет какое-то наказание?

- РФ - это не правовое и не демократическое государство. Она сознательно демонтировала себя с международной системы. Не будет исполнять никакие решения, которые не выгодны Москве. Можно переломить Кремль только при условии сильного давления. Когда для них будет лучше выполнить решение суда, потому что последствия будут болезненными. Пока Запад не действует в этом направлении. Напротив последнее время делает шаги на сближение с Россией. Например, вернули ее в ПАСЕ. То есть россиянам даже не надо делать вид, что они заинтересованы в решении украинского вопроса. Возможно ситуация изменится, если на горизонте появятся новые санкции. Тогда, чтобы их избежать, Путин мог бы сделать "жест доброй воли" и отпустить моряков.

Есть уступки, на которые Украина может пойти, чтобы вернуть своих граждан, находящихся в российском плену?

- Раньше звучало, что россияне очень хотят вернуть своего пропагандиста Кирилла Вышинского. Думаю, наша власть может на это пойти, чтобы вернуть пленных. Похожая ситуация была в 1955 году. Тогда первый канцлер послевоенной Федеративной Республики Германия Конрад Аденауэр признал Советский Союз. Сделал это, чтобы вернуть из плена СССР большое количество немецких солдат. После разделения Германии вопрос признания Советского Союза был очень противоречивым. Но Аденауэр пошел на этот шаг, чтобы сохранить жизнь своим гражданам.

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Какой компромисс с Россией по пленным был бы недопустим?

- Мы не можем идти на уступки, связанные с государственностью. Никогда не должны признавать российский миф о гражданской войне в Донбассе. Не будем разговаривать с террористами или предоставлять ОРДЛО какую-то непонятную автономию с правом вето и украинскую внутреннюю и внешнюю политику. Это - неприемлемые вещи.

Почему вопрос украинских пленных в России сейчас так громко подняли? Это как-то связано с выборами?

- На этой теме в первую очередь играет Виктор Медведчук. Именно он у большинства украинцев ассоциируется с освобождением наших граждан из российских тюрем. Как главный проводник "русского мира" получит дополнительные электоральные баллы на выборах. Путин тоже заинтересован в том, чтобы поддержать своего пророссийского кума.

Но чтобы Медведчук занял какое-то важное место в будущем политическом раскладе в Украине, должен быть еще и элемент капитуляции со стороны действующего президента. То есть Зеленский должно пойти на какие-то кулуарные договоренности с Кремлем, открыть Медведчуку путь к власти. Надеюсь, он на это не согласится. Возвращение наших граждан из русского плена - одна из приоритетных вещей. Но она не может вредить национальной безопасности нашего государства.

Свои надежды, что Москва согласится на обмен пленными выразил и специальный представитель Госдепа США Курт Волкер. "Обмен будет важным шагом для укрепления доверия и воссоединения заключенных с их семьями. Если все пройдет успешно, это будет результатом прямого участия президентов Зеленского и Путина. Очень надеюсь на положительный результат", - заявил он.