Волкер прокомментировал информацию об обмене пленными

Специальный представитель США по вопросам украинских переговоров Курт Волкер надеется, что Россия согласится на обмен пленными.
Это будет "результатом прямого взаимодействия президентов Зеленского и Путина", написал Волкер в Twitter.
"Я искренне надеюсь, что Москва согласится на обмен пленными. Это будет важным шагом для создания доверия и воссоединения пленников со своими семьями", - добавил он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Освобождение пленных: Зеленского и Путина будут просить о помиловании
16 июля советники лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия) договорились об обмене пленными в течение месяца.
×
Комментарии