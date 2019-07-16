Волкер прокомментировал информацию об обмене пленными

Спецпредставитель США Курт Волкер надеется, что обмен пленными произойдет. Фото: ЕРА

Специальный представитель США по вопросам украинских переговоров Курт Волкер надеется, что Россия согласится на обмен пленными.

Это будет "результатом прямого взаимодействия президентов Зеленского и Путина", написал Волкер в Twitter.

"Я искренне надеюсь, что Москва согласится на обмен пленными. Это будет важным шагом для создания доверия и воссоединения пленников со своими семьями", - добавил он.

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16 июля советники лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия) договорились об обмене пленными в течение месяца.