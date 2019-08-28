Обмен заключенными между РФ и Украиной переносится – адвокат объяснил причину

Обмен заключенными переносится на неопределенный срок. Фото: https://www.5.ua

Обмен заключенными между Российской Федерацией и Украиной переносится на неопределенный срок. Об этом заявил адвокат ряда осужденных в Украине россиян Валентин Рыбин, пишет ТАСС.



По его словам, сейчас в России ждут указ президента Украины Владимира Зеленского о помиловании россиян.

"Пока переносится обмен. Пока нет указа о помиловании, скорее всего, есть какие-то силы в офисе Владимира Зеленского, которые хотят сорвать обмен, обрушить его рейтинг", - сказал он.

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Обмен удерживаемыми между Украиной и Россией был запланирован на 28-29 августа. Украинская сторона готовилась обменять на украинских политзаключенных, осужденных за госизмену, крымских военных Максима Одинцова и Александра Баранова. В этот перечень также попал фигурант дела о событиях 2 мая 2014 в Одессе Евгений Мефедов.