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четверг, 28 декабря 2017 16:00

Обмен пленными: в теле 3 солдат обнаружены осколки и пуля двухлетней давности

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Обмен пленными: в теле 3 солдат обнаружены осколки и пуля двухлетней давности
Из шести пациентов, поступивших на хирургический корпус, в двух осколки, у одного есть пуля в мягких тканях верхней конечности. Фото: "Вернись живым"

У троих освободженных заложников из числа украинских военнослужащих в теле обнаружены устаревшие осколки и пуля двухлетней давности.

Об этом говорит полковник медицинской службы ВСУ Ростислав Гибало, передает УНИАН.

"Из шести пациентов, поступивших на хирургический цикл, у двух устаревшие осколки, у одного имеется пуля в мягких тканях верхней конечности, но эти осколки и пуля находятся в мягких тканях уже два года. Эти осколки не требуют срочного и оперативного лечения", - сказал Гибало.

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"После психологической реабилитации, после общения с родными, мы вернем пациентов в стационар и тогда уже проведем оперативное вмешательство", - сказал он.

27 декабря состоялся обмен заложниками между официальным Киевом и представителями так называемых ДНР и ЛНР. В общем освободили 74 украинца. Зато со стороны Украины было передано 238 человек.

Россия аннексировала Крым в марте 2014-го. Летом того же года вооруженные силы РФ начали принимать прямое участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Из-за российской агрессии на Донбассе погибли более 10 тыс. украинцев.

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