В МинАТО анонсировали новый обмен пленными

Юрий Грымчак: "Думаю, в ближайшие месяц-два будет еще один обмен". Фото: Цензор.НЕТ

Следующий обмен заложниками может произойти через несколько месяцев - до президентских выборов в России.

Об этом сказал Юрий Гримчак, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, в эфире "112 Украина".

"Уже сегодня прозвучала мысль о том, что будет следующий шаг. Как с нашей стороны, так и со стороны Российской Федерации. Думаю, в ближайшие месяц-два будет еще один обмен. Есть такая надежда", - сообщил Грымчак.

Украинская сторона имеет список из 170 человек, которые могут быть в плену.

"Но не можем подтвердить, что они есть. Есть информация о части людей, которые были в плену, но их дальнейшая судьба неизвестна. Особенно тех, которые были в начале боевых действий. Главный вопрос - найти их на неконтролируемой территории", - добавил заместитель министра.

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Вертолеты с освобожденными из плена украинцами приземлились в Харькове. Вместе с освобожденными пленниками из Донбасса вернулся и президент Петр Порошенко. 27 декабря состоялся обмен заложниками между официальным Киевом и представителями так называемых ДНР и ЛНР. В общем освободили 74 украинцев. В то же время со стороны Украины было передано 238 граждан.