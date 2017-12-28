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четверг, 28 декабря 2017 15:46

Освобожденным из плена бойцам выплатят компенсацию

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Освобожденным из плена бойцам выплатят компенсацию
Украинский бойцам, которые вернулись из плена, власти обещают денежную компенсацию

Освобожденные бойцы получат от государства денежную компенсацию. Время пребывания в плену мужчинам зачислят как трудовой стаж.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает Еspreso.tv.

"Наше предложение будет в том, чтобы предоставить каждому из тех, кого вчера уволили, по 100 тысяч гривен. Период, когда человек незаконно содержался боевиками, будет зачислен в трудовой стаж. Если военнослужащий попал в плен, этот срок ему зачтут как участнику боевых действий - в тройном варианте.

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Нами подготовлен проект постановления о предоставлении материальной помощи каждому из тех, кто освобожден. Сейчас на места идут мои поручения, чтобы каждое управление социальной защиты по адресу изучило потребности этих людей: у кого - трудоустройство, у кого-то - реабилитация, кому надо полечиться", - сказал министр.

Следующий обмен заложниками может произойти через несколько месяцев - до президентских выборов в России. Об этом сказал Юрий Гримчак, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Еspreso.tv
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