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вторник, 10 декабря 2019 18:35

Облгазы Фирташа оштрафовали на 278 млн грн

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Облгазы Фирташа оштрафовали на 278 млн грн
Антимонопольный комитет оштрафовал 16 облгазов олигарха Дмитрия Фирташа. Фото: Liga.net

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 278 млн грн 16 облгазов, входящих в группу компаний "РГК" олигарха Дмитрия Фирташа.

Данные облгазы в период с декабря 2015 по август 2019 занимали доминирующее положение на рынке поставок газа потребителям в пределах соответствующих территорий. При этом, эти облгазы злоупотребляли своим положением, начисляя в платежках украинцев дополнительные объемы потребленного газа, что не отображались в счетчиках. Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета Украины.

"Таким образом, действия указанных компаний привели к ущемлению интересов потребителей, которые были бы невозможны в условиях существования значительной конкуренции на рынке", - отмечается в сообщении.

Так, Антимонопольный комитет оштрафовал:

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"Винницагаз" - 21 млн грн.
"Волыньгаз" - 13 млн грн.
"Днепропетровскгаз" - 34 млн грн.
"Житомиргаз" - 11 млн грн.
"Закарпатгаз" - 18 млн грн.
"Запорожгаз" - 14 млн грн.
"Ивано-Франковскгаз" - 10 млн грн.
"Киевоблгаз" - 49 млн грн.
"Львовгаз" - 13 млн грн.
"Николаевгаз" - 14 млн грн.
"Ровногаз" - 5 млн грн.
"Сумыгаз" - 10 млн грн.
"Харьковгаз" - 33 млн грн.
"Хмельницкгаз" - 12 млн грн.
"Черновцыгаз" - 7 млн ​​грн.
"Черниговгаз" - 13 млн грн.

Компания "РГК" Дмитрия Фирташа занимает монопольное положение на рынке распределения газа и его продажи для нужд населения и промышленности. В частности, компании принадлежат 20 облгазов по всей Украине.

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