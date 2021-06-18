Объявили штормовое предупреждение: где ждать град и шквалы

Во многих областях Украины сегодня резко ухудшится погода. Дождей не будет в западных, центральных и северных регионах, на остальной территории объявили штормовое предупреждение.

В южной части и восточных областях пройдут грозы, сообщает пресс-центр ДСНС. В отдельных районах град и шквалы будут достигать 15-20 м/с.

"Ожидаются потенциально опасные погодные условия, объявили первый уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.

Дожди пройдут также в Харьковской, Кировоградской, Днепровской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Автор: meteo.gov.ua

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Сегодня погода в Украине выдастся пестрой. Южный циклон снова будет заливать дождями юг, центральные области и восток. Во время дождей будут греметь грозы, возможны мгновенные сильные ливни, шквалы и град. В Киеве в пятницу будет жарко, до +28°С. Следующая неделя в стране обещает быть горячей, до +30°С.