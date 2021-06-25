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пятница, 25 июня 2021 11:50

Объявили результаты ВНО еще по четырем предметам

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25 июня участники ВНО получили результаты по украинскому языку и литературе, истории Украины и биологии. Баллы за экзамен по географии должны объявить 26 июня. Со дня объявления результатов по каждому предмету участники могут в течение пяти дней подать апелляционное заявление.

Максимальное количество тестовых баллов по биологии, которое можно было получить, правильно выполнив все 50 заданий, – 82 балла, сообщили на официальном сайте УЦОКО. Результаты тестирования уже разместили на информационных страницах абитуриентов. Пороговый балл "сдал/не сдал" для теста, который провели 10 июня, установили на уровне 22 тестовых баллов. Его преодолели 79 552 выпускника.

Участники ЗНО, которые в этом году сдавали тест по украинскому языку и литературе, получили два результата. Они смогут использовать оба, в зависимости от условий поступления. Порог "сдал/не сдал" по языку и литературе преодолели 204 618 участников, по украинскому языку – 267 400, по истории Украины – 163 530.

Все участники, которые преодолели определенный экспертами порог, получили рейтинговую оценку, определенную по шкале от 100 до 200 баллов. Полученный результат тестирования участники ВНО смогут использовать во время вступительной кампании в вузах. Высший балл – 200 – по украинскому языку и литературе получили 0,002% участников, по украинскому языку – 0,01%, по истории Украины – 0,01%, по биологии – 0,14%.

Автор: osvita.ua
  Таблица перевода тестовых баллов по биологии в 200-балльную шкалу
Таблица перевода тестовых баллов по биологии в 200-балльную шкалу

Результаты внешнего оценивания по биологии могут быть учтены как государственная итоговая аттестация за школьный курс по предмету. Соответственно, в УЦОКО составили и утвердили отдельную таблицу перевода тестовых баллов в шкалу 1-12 баллов.

Автор: osvita.ua
  Таблица перевода тестовых баллов по биологии в шкалу 1-12 баллов
Таблица перевода тестовых баллов по биологии в шкалу 1-12 баллов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВНО 2021: определили пороговые баллы для поступления в вузы

Для участников, которые по уважительным причинам не смогли принять участие в основной сессии ВНО, проводится дополнительная сессия. Для этого нужно в течение пяти дней после тестирования по определенному предмету подать заявление в соответствующий региональный центр оценивания качества образования.

Дополнительная сессия ВНО пройдет с 29 июня по 16 июля 2021 года. Результаты дополнительной сессии должны объявить до 23 июля 2021 года.

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Дата
25
июня

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Голосов: 56540
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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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